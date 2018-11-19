Пять «безобидных» вещей, которые родители должны держать подальше от детей

Некоторые вполне безобидные предметы представляют серьёзную опасность для ребёнка, а иногда и угрозу для жизни.

5 вещей, которые родители должны держать подальше от детей

1. Корм для животных

Как правило, он не токсичен для людей, но если сухой корм для котов или собак съел любопытный ребёнок, он может почувствовать недомогание. К тому же маленькие твёрдые гранулы могут застрять в горле малыша и вызвать удушение.

2. Капсулы стирального порошка

Из-за внешнего вида ребёнок может принять капсулы за конфеты и съесть. Последствия у этого могут быть самые плачевные — отравление, ожоги горла и пищеварительного тракта. Кроме того, контакт со стиральным порошком грозит раздражением кожи и глаз, а вдыхание его ядовитых паров — повреждением лёгких.

3. Воздушные шарики

Эти «безобидные» предметы провоцируют больше летальных случаев среди детей, чем любые игрушки. Воздушные шарики, особенно сделанные из латекса, могут застрять в трахее ребёнка и также привести к удушению.

4. Игрушки с лопастями

С ростом популярности различных летающих дронов возникает повышенный риск получения травмы. Так, один 18-месячный ребёнок из Вустершира лишился глаза, когда рядом с ним пролетал беспилотник. Соблюдайте меры безопасности, играя с летающими дронами, а лучше и вовсе держите их подальше от маленьких детей.

5. Сундуки для игрушек

Детские игрушки лучше хранить в открытых ящиках, поскольку тяжёлые крышки сундуков повышают риск получения травм (ушибов, переломов). Кроме того, ребёнок может залезть внутрь и оказаться не в состоянии выбраться наружу, что тоже грозит удушением.