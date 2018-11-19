Модель Vicroria’s Secret бреет все свое лицо. Этот лайфхак может вам пригодиться!

Одним таким лайфхаком недавно поделилась с читателями модного глянцевого журнала молодая девушка по имени Жозефин Скривер. Сегодня ей 25 лет, и она – одна из ведущих моделей бренда Victoria's Secret. Жозефин, как и ее коллеги по подиуму, имеет здоровую и сияющую кожу.

Сама девушка утверждает, что этим она обязана одному маленькому секрету, которым она и делится в своем новом видео.

Скривер говорит о том, что давно уже не делает традиционный пилинг лица, считая его ненужной и заметно устаревшей процедурой. Вместо этого она предпочитает… бриться!

Да, это вовсе не шутки и не бред папарацци. Жозефин действительно бреется один или два раза в неделю.

Зачем же она это делает? По словам топ-модели, так макияж ложится лучше, все неровности лица сглаживаются, а кожа становится более нежной и бархатистой.