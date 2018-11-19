Плесень на сыре: действительно ли она безопасна для здоровья?

Почему она появляется?

Это результат растущих в сыре микроорганизмов. Плесень - это грибы, которые встроены в сыр из корнеподобных структур, называемых гифами. В некоторые сорта сыра плесень даже вводится специально для формы, цвета и аромата. Определенная плесень считается нормой для сыров Бри и Камамбера, более того, в процессе их создания используют, как минимум, 4 вида плесени.

Согласно данным клиники Майо, эти сорта безопасны для употребления. И все же, если вы купили домой мягкие сорта сыра, а они покрылись плесенью (рикотта, моцарелла), то это повод тут же их выбросить. Если же белая плесень появляется на твердом сыре (горгонзола, чеддер), то это может ввести в заблуждение, ведь кажется, что можно просто отрезать кусочек плесени. На самом же деле, она может проникнуть намного дальше в продукт, просто этого не видно. Рисковать не стоит.

Возможные последствия для здоровья

Самое худшее, что может произойти от употребления плесени - токсины, один из которых (афлатоксин) может вызвать рак печени, так как является мощным канцерогеном. У некоторых людей употребление плесени при жевании может привести к проблемам с дыханием и аллергическим реакциям. Порой плесень может производить микотоксин (яд), который опасен для здоровья.

Такую плесень можно наблюдать на орехах или зернах. Этот токсин может вызывать рвоту, диарею, головокружение, боль в животе, внутреннее кровотечение и многое другое. Порой плесень может привести также и к пищевому отравлению.

Как не дать сыру заплесневеть?

Как только вы открыли упаковку сыра, то начинается обратный отсчет для его свежести. Если вы не доели кусочек, то оберните сыр в пищевую пленку так, чтобы он везде был закрыт от воздуха. Нужно приложить ее к сыру максимально плотно. Для лучшего эффекта нужно дважды обернуть сыр в пленку, поместить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике при температуре от 1,5 до 4℃.