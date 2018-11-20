Вт, 20.11.2018
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Шесть вкусных и оригинальных бутербродов на завтрак

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Бутерброд. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Бутерброд, пожалуй, самый простой способ быстро утолить голод. С другой стороны, бытует множество мнений, будто бутерброд - не самая здоровая и полезная пища. Может быть... но все зависит от ингредиентов, пишет fabiosa.

Мы собрали 6 простых рецептов для бутербродов, в состав которых входят только полезные продукты. Такой сытный перекус можно запросто взять с собой в дорогу или даже дать ребенку в школу. Ведь домашняя пища, несомненно, значительно полезнее любого полуфабриката.

1. Бутерброд с творогом и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Творог
  • Болгарский перец
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление: некрупно нарезать перец, измельчить зелень и смешать с творогом. Добавить соль, перец и прочие специи по вкусу. Дать получившейся творожной массе охладиться. Намазывать пасту можно по вашему усмотрению - на тосты, гренки или на мягкий хлеб; на один кусочек или накрывать сверху вторым. Главное - чтобы получившейся бутерброд вам нравился не только по вкусу, но и эстетически!

2. Весенний бутерброд с редисом

  • Ингредиенты:
  • Цельнозерновой хлеб
  • Редис
  • Сливочный сыр
  • Укроп
  • Соль, перец и прочие специи по вкусу

Приготовление: мелко нарезать укроп и смешать со сливочным сыром, добавить специи по вкусу. Редис нарезать кружочками. Получившуюся сырковую массу намазать на хлеб и сверху выложить кружочки редиса. Такой нежный и легкий перекус в любое время года будет напоминать о весне!

3. Теплый бутерброд с фасолью

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Консервированная или отварная фасоль
  • Брынза
  • Кинза
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, прочие специи по вкусу

Приготовление: мелко нарезать кинзу и смешать с фасолью в блендере до получения пюре. Накрошить сыр. На половинку хлеба нанести пюре из фасоли и посыпать сыром. Накрыть другой половинкой хлеба и поставить на несколько минут в духовку или микроволновку. Такой сытный перекус можно взять с собой в дорогу или в офис.

4. Теплый бутерброд с грибами

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Грибы (маринованные или предварительно обжаренные)
  • Твердый сыр
  • Помидор
  • Соль, перец и прочие специи по вкусу

Приготовление: Тонкими дольками нарезать помидор и подготовленные грибы. Ломтиками нарезать сыр. На половинку хлеба выложить грибы, помидор и сыр, накрыть второй половинкой хлеба и поставить в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился. Такой сытный и полезный бутерброд по вкусу ничем не уступит пицце!

5.  Фруктово-ягодный бутерброд

  • Ингредиенты:
  • Цельнозерновой хлеб
  • Творог
  • Фрукты и ягоды по вкусу

Приготовление: для этого бутерброда нет совершенно никаких правил - фрукты и ягоды можно мелко нарезать и смешать с творогом, а можно вместе с творогом взбить в блендере до однородной массы. Главное - такой полезный и сладкий десерт придется по душе не только взрослым, но и детям!

6. Бутерброд “Элвис Пресли”

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Бананы
  • Арахисовое масло
  • Сливочное масло
  • Мед

Приготовление: звезда нашей подборки - это сладкий бутерброд, который носит название не менее сладкоголосой звезды! Бананы подавить в пюре. Одну половинку хлеба намазать арахисовым маслом, а вторую - банановым пюре. Соединить две половинки и обжарить в сливочном масле до золотистой корочки. Перед подачей - полить медом. Согласны - это просто калорийная бомба, но зато ваш ребенок будет в полном восторге от такого бутерброда!

А какие вы знаете интересные рецепты бутербродов? Поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях - нам очень интересно!

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