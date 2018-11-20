Шесть вкусных и оригинальных бутербродов на завтрак

Бутерброд, пожалуй, самый простой способ быстро утолить голод. С другой стороны, бытует множество мнений, будто бутерброд - не самая здоровая и полезная пища. Может быть... но все зависит от ингредиентов, пишет fabiosa.
Мы собрали 6 простых рецептов для бутербродов, в состав которых входят только полезные продукты. Такой сытный перекус можно запросто взять с собой в дорогу или даже дать ребенку в школу. Ведь домашняя пища, несомненно, значительно полезнее любого полуфабриката.
1. Бутерброд с творогом и болгарским перцем
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Творог
- Болгарский перец
- Зелень по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Приготовление: некрупно нарезать перец, измельчить зелень и смешать с творогом. Добавить соль, перец и прочие специи по вкусу. Дать получившейся творожной массе охладиться. Намазывать пасту можно по вашему усмотрению - на тосты, гренки или на мягкий хлеб; на один кусочек или накрывать сверху вторым. Главное - чтобы получившейся бутерброд вам нравился не только по вкусу, но и эстетически!
2. Весенний бутерброд с редисом
- Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Редис
- Сливочный сыр
- Укроп
- Соль, перец и прочие специи по вкусу
Приготовление: мелко нарезать укроп и смешать со сливочным сыром, добавить специи по вкусу. Редис нарезать кружочками. Получившуюся сырковую массу намазать на хлеб и сверху выложить кружочки редиса. Такой нежный и легкий перекус в любое время года будет напоминать о весне!
3. Теплый бутерброд с фасолью
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Консервированная или отварная фасоль
- Брынза
- Кинза
- Оливковое масло
- Соль, перец, прочие специи по вкусу
Приготовление: мелко нарезать кинзу и смешать с фасолью в блендере до получения пюре. Накрошить сыр. На половинку хлеба нанести пюре из фасоли и посыпать сыром. Накрыть другой половинкой хлеба и поставить на несколько минут в духовку или микроволновку. Такой сытный перекус можно взять с собой в дорогу или в офис.
4. Теплый бутерброд с грибами
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Грибы (маринованные или предварительно обжаренные)
- Твердый сыр
- Помидор
- Соль, перец и прочие специи по вкусу
Приготовление: Тонкими дольками нарезать помидор и подготовленные грибы. Ломтиками нарезать сыр. На половинку хлеба выложить грибы, помидор и сыр, накрыть второй половинкой хлеба и поставить в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился. Такой сытный и полезный бутерброд по вкусу ничем не уступит пицце!
5. Фруктово-ягодный бутерброд
- Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Творог
- Фрукты и ягоды по вкусу
Приготовление: для этого бутерброда нет совершенно никаких правил - фрукты и ягоды можно мелко нарезать и смешать с творогом, а можно вместе с творогом взбить в блендере до однородной массы. Главное - такой полезный и сладкий десерт придется по душе не только взрослым, но и детям!
6. Бутерброд “Элвис Пресли”
Ингредиенты:
- Цельнозерновой хлеб
- Бананы
- Арахисовое масло
- Сливочное масло
- Мед
Приготовление: звезда нашей подборки - это сладкий бутерброд, который носит название не менее сладкоголосой звезды! Бананы подавить в пюре. Одну половинку хлеба намазать арахисовым маслом, а вторую - банановым пюре. Соединить две половинки и обжарить в сливочном масле до золотистой корочки. Перед подачей - полить медом. Согласны - это просто калорийная бомба, но зато ваш ребенок будет в полном восторге от такого бутерброда!
А какие вы знаете интересные рецепты бутербродов? Поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях - нам очень интересно!