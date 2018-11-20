Шесть вкусных и оригинальных бутербродов на завтрак

Мы собрали 6 простых рецептов для бутербродов, в состав которых входят только полезные продукты. Такой сытный перекус можно запросто взять с собой в дорогу или даже дать ребенку в школу. Ведь домашняя пища, несомненно, значительно полезнее любого полуфабриката.

1. Бутерброд с творогом и болгарским перцем

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Творог

Болгарский перец

Зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Приготовление: некрупно нарезать перец, измельчить зелень и смешать с творогом. Добавить соль, перец и прочие специи по вкусу. Дать получившейся творожной массе охладиться. Намазывать пасту можно по вашему усмотрению - на тосты, гренки или на мягкий хлеб; на один кусочек или накрывать сверху вторым. Главное - чтобы получившейся бутерброд вам нравился не только по вкусу, но и эстетически!

2. Весенний бутерброд с редисом

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Редис

Сливочный сыр

Укроп

Соль, перец и прочие специи по вкусу

Приготовление: мелко нарезать укроп и смешать со сливочным сыром, добавить специи по вкусу. Редис нарезать кружочками. Получившуюся сырковую массу намазать на хлеб и сверху выложить кружочки редиса. Такой нежный и легкий перекус в любое время года будет напоминать о весне!

3. Теплый бутерброд с фасолью

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Консервированная или отварная фасоль

Брынза

Кинза

Оливковое масло

Соль, перец, прочие специи по вкусу

Приготовление: мелко нарезать кинзу и смешать с фасолью в блендере до получения пюре. Накрошить сыр. На половинку хлеба нанести пюре из фасоли и посыпать сыром. Накрыть другой половинкой хлеба и поставить на несколько минут в духовку или микроволновку. Такой сытный перекус можно взять с собой в дорогу или в офис.

4. Теплый бутерброд с грибами

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Грибы (маринованные или предварительно обжаренные)

Твердый сыр

Помидор

Соль, перец и прочие специи по вкусу

Приготовление: Тонкими дольками нарезать помидор и подготовленные грибы. Ломтиками нарезать сыр. На половинку хлеба выложить грибы, помидор и сыр, накрыть второй половинкой хлеба и поставить в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился. Такой сытный и полезный бутерброд по вкусу ничем не уступит пицце!

5. Фруктово-ягодный бутерброд

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Творог

Фрукты и ягоды по вкусу

Приготовление: для этого бутерброда нет совершенно никаких правил - фрукты и ягоды можно мелко нарезать и смешать с творогом, а можно вместе с творогом взбить в блендере до однородной массы. Главное - такой полезный и сладкий десерт придется по душе не только взрослым, но и детям!

6. Бутерброд “Элвис Пресли”

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб

Бананы

Арахисовое масло

Сливочное масло

Мед

Приготовление: звезда нашей подборки - это сладкий бутерброд, который носит название не менее сладкоголосой звезды! Бананы подавить в пюре. Одну половинку хлеба намазать арахисовым маслом, а вторую - банановым пюре. Соединить две половинки и обжарить в сливочном масле до золотистой корочки. Перед подачей - полить медом. Согласны - это просто калорийная бомба, но зато ваш ребенок будет в полном восторге от такого бутерброда!