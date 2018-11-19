Три цвета помады, которые делают вас старше

Важные секреты

Удачный макияж во многом зависит от того, как и чем вы наносите помаду. Визажисты советуют четко обозначать границы, пользуясь карандашом для губ. Средство стоит наносить с помощью специальной кисти – так вы сэкономите время и избежите комочков и размазывания помады. Пересыхание губ – довольно частая проблема, из-за которой тон может лечь неровно и некрасиво. Поэтому не забывайте о ежедневном уходе и носите с собой увлажняющий бальзам. Выбирая помаду, не забывайте о вашем цветотипе лица. Женщинам с оливковой кожей подходят теплые и нюдовые оттенки, а обладательницам белоснежной кожи к лицу алый или сливовый цвет. Помада способна творить чудеса с образом. Она может красиво подчеркнуть пухлые губки и придать объема тонким. Но слишком светлая или слишком темная помада способна все испортить.

Важно знать, от каких средств следует отказаться, чтобы не выглядеть старше.

1. С шиммером

Помада о светоотражающими частичками создает идеальный баланс между обычными холодными оттенками и кричащими блесками из 80-х. Однако она способна выделить мимические морщинки и сделает вас визуально старше.

2. Телесная

Нюдовые оттенки – отличный способ подчеркнуть естественность и натуральную красоту. Но лучше отказаться от помады телесного цвета: она сольется со смуглой кожей, а светлую сделает намного бледнее.

3. Темная

Винная, фиолетовая, темно-коричневая – эти оттенки невероятно элегантные, и обладают особой харизмой. Однако они также способны сделать вас визуально старше и строже. Отказываться от них не нужно – стоит научиться правильно применять цвет в образе и не применять слишком часто.

Надеемся, наши советы помогут вам выбрать ту самую неповторимую помаду, которая сделает макияж удачным и эффектным.