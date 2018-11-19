Похмелье у женщин: чем оно отличается от мужского?

Почему им надо в два раза меньше выпивать

Как утверждает психиатр-нарколог, главврач одной из частных российских клиник А. В. Казанцев, похмельный синдром у женщин гораздо серьезнее, чем у мужчин, потому что он связан с их физиологией – организм девушек содержит воду в существенно меньшем количестве и расщепляющий алкоголь фермент в количественном отношении также уступает мужским показателям. Поэтому, говорит Алексей Владимирович, спиртное быстрее и сильнее влияет именно на женщин, а последствия чрезмерного употребления ими переживаются тяжелее, чем мужчинами.

Казанцев в этой связи настоятельно советует женщинам выпивать вдвое меньше мужчин – тогда и процесс очищения организма от последствий употребления спиртного будет не таким болезненным.

Дело в печени

Нарколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Дмитриевна Жучкова приводит результаты исследования отечественных медиков, которые свидетельствуют о том, что печень женщины в принципе не способна расщеплять алкогольные токсины вырабатываемыми «чистящим» органом ферментами так быстро, как это происходит у мужчин. Как следствие – сравнительно быстрое опьянение и последующее более мучительное похмелье.

У представительниц слабого пола, подтверждает Жучкова, похмельный синдром плюс ко всему может спровоцировать еще и появление «женских проблем», к примеру, гормонального сбоя.

Хуже всего худым девушкам

К такому выводу пришли ученые из американского университета Миссури-Колумбия. Вдобавок к тому, что и так было известно их российским коллегам (то, что женское похмелье в связи с особенностями взаимодействия внутренних органов гораздо тяжелее переносится, чем мужское), амермканские медики опытным путем установили другие причины подобного гендерного неравенства. Хотя на поверку они оказались подтверждением уже известных и выше озвученных выводов медицинских исследований.

Американские медики включили в состав испытуемой фокус-группы свыше тысячи разнополых студентов. В результате оказалось, что крупные девушки переносят похмелье легче, чем их стройные ровесницы. Как считает профессор психологии университета Венди Слатски, дело тут опять-таки в объемах содержания воды в организме женщин, которого в полных девушках по определению больше.

«Отходняк» более тяжкий