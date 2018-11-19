Мускатный орех: отчего его прозвали «сумасшедшим»

Мускатный орех – изысканная пряность, широко применяемая в кулинарии для придания тонкого пикантного вкуса самым разным блюдам – от мяса до выпечки. Но кроме этого, мускатный орех имеет и несколько других свойств, причем как полезных, так и вредных. О них мы и поговорим, пишет umnaja.ru.
«Сумасшедший» орех
В мускатном орехе содержится особое вещество – миристицин, обладающее психотропным воздействием на человека. При превышении дозы возникает эффект, частично сходный с влиянием марихуаны. Возникают странные мысли и ощущения, человеку кажется, что время замедляется, иногда появляется неконтролируемый смех, болтливость или, наоборот, заторможенность. Большие дозы приводят к галлюцинациям, как тактильным, так и слуховым, спутанности мыслей. Эффект может продолжаться от одних суток и дольше, под конец возникает сонливость и вялость.
Коварство ореха еще и в том, что действовать он начинает не сразу, а через 2–3 часа после приема. За это время некоторые самые нетерпеливые любители острых ощущений успевают «для верности» принять еще одну дозу. В результате возникает сердечный приступ, нарушение сердечного ритма, сильный скачок артериального давления. Во многих случаях передозировка имеет летальный исход.
Пикантная подробность
Мускатный орех издавна использовался в качестве афродизиака. Это его свойство усиливать половое влечение было известно еще древним грекам, римлянам и арабам. Причем главная его особенность в том, что он способен стать возбудителем не только для мужчин, но и для женщин. По словам специалистов, нужно какое-то время, чтобы орех проявил свои чудесные свойства, и чтобы добиться нужного эффекта, желательно добавлять орех в пищу в течение пары дней. Торговцы специями с арабских базаров рекомендуют употреблять орех с выпечкой или чаем, но самый лучший вариант – это каша, поскольку с ней можно съесть нужное количество без изменения вкуса блюда.
Кстати, в исламских странах, где алкоголь полностью запрещен, мускатный орех широко применятся женщинами просто для того, чтобы расслабиться. В дни больших праздников женщины непременно съедают немного мускатного ореха, чтобы почувствовать себя свободными и веселыми. Эффект от ореха сходен с эффектом от алкоголя.
А польза в чем?
Мускатный орех – природное лекарственное средство. Регулярное употребление его в пищу в определенных дозах уменьшает чувство голода, ускоряет обмен веществ в организме, нормализует пищеварительные процессы. Так что, орех рекомендуется всем тем, кто желает быстро и «вкусно» избавиться от лишнего веса.
Но это не единственные полезные свойства мускатного ореха. Вот далеко не полный список его «плюсов»:
- замедляет развитие патогенной микрофлоры в полости рта и устраняет неприятный запах;
- способствует от избавлению от зубной и головной боли;
- эффективно снимает усталость, повышает концентрацию внимания и работоспособность;
- снижает риск развития метеоризма в кишечнике, борется с диареей и первыми признаками пищевых отравлений;
- уменьшает вегетативные симптомы климакса;
- уменьшает болевые ощущения при травмах костей, суставов и связок;
- имеет мочегонные и желчегонные свойства;
- оказывает успокаивающее действие, снимет стрессы, эффективно борется с бессонницей;
- эфирные масла ореха применяются в косметологии как эффективное омолаживающее средство.
Возникает ощущение, что мускатный орех – это панацея от всех недугов, но нужно помнить, что свои лечебные свойства он проявляет только при правильной дозировке. Специалисты не рекомендуют съедать более 10 г ореха за один прием, критичное количество для человеческого организма – 30 граммов. Полностью рекомендуется отказаться от этой приправы пожилым людям, детям, тем, кто страдает нервными заболеваниями и тем, у кого имеется индивидуальная непереносимость приправы.