Звезды интеллекта: три самых умных знака Зодиака

У каждого знака зодиака есть свои сильные и слабые стороны. Когда речь заходит об интеллекте и умственных способностях, несколько знаков выделяются на фоне остальных. Кого же астрологи считают самыми эрудированными людьми?

Три самых умных знака зодиака

1. Водолей

Этому знаку покровительствует Уран — планета перемен, свободы и новых возможностей. Водолеи отличаются любознательностью и предпочитают всё делать по-своему. Независимость часто подталкивает их на неординарные и оригинальные идеи. У представителей этого знака очень изобретательный ум, они способны найти выход едва ли не из любой ситуации. Целеустремлённость помогает Водолеям добиваться поставленных целей и преуспевать в жизни.

2. Дева

Меркурий наградил представителей этого знака аналитическим умом и высокой концентрацией внимания. Мысли Дев всегда упорядочены, что помогает им действовать и рассуждать рационально. Люди, родившиеся под данным знаком, не станут тратить время впустую — все свои знания и навыки они проверяют на практике. Из Дев получаются прекрасные следователи и врачи.

3. Близнецы

Ещё одно дитя Меркурия. Близнецы могут похвастаться прекрасным логическим мышлением, высоким интеллектом и эрудированностью. Чаще всего представители этого знака проявляют удивительную сообразительность и любознательность с раннего детства. Планета-покровитель наделила Близнецов едва ли не феноменальной памятью и способностью быстро усваивать новую информацию. Одна из отличительных черт людей, родившихся под этим знаком, — невероятная проницательность.

Конечно, это не означает, что представители других знаков зодиака менее одарённые. Развить свой интеллект под силу каждому из нас, просто на одни особенности и черты личности планеты могут оказать большее влияние, нежели на другие.