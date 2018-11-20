Как дома приготовить картошку фри без фритюрницы и минимумом масла: три рецепта с видео

Как приготовить картофель фри с минимальным количеством масла

Обычно приготовление картошки фри подразумевает под собой использование фритюрницы и большого количества растительного масла. Хотим предложить несколько менее калорийных рецептов, которые сохраняют непередаваемый вкус этой популярной закуски.

1. Без использования фритюра (в духовке)

Картофель очистить, нарезать на тонкие полоски и промыть в дуршлаге под сильной струей воды, чтобы смыть крахмал с поверхности. Затем тщательно обсушить салфетками и разложить на противень с фольгой.

Сбрызнуть небольшим количеством растительного масла. Можно добавить соль, перец по вкусу, и посыпать тертым пармезаном. Поставить для запекания в духовку на 10-15 минут при температуре 180-200 градусов. Переверните и обжарьте еще в течение 5 минут.

2. Всего две столовые ложки масла!

По этому рецепту очищенный и нарезанный картофель надо предварительно отварить в течение 5-7 минут.

На сковородку добавить две столовые ложки растительного масла и выложить туда полуфабрикат. Не переворачивать с помощью лопатки, а периодически встряхивать сковородку. Картофеля должно быть немного.

По вкусу добавить соль и другие приправы. Обжарить до готовности.

3. В микроволновке с оливковым маслом

Подготовленный картофель хорошо промыть в воде, обсушить. Добавить к нему муку, соль, кориандр, зелень и немного оливкового масла.

Все тщательно перемешать. Разложить на тарелку в один слой и поставить в микроволновку на 10 минут при температуре 180 градусов.

Как видите, нет никаких сложностей, и можно приготовить это блюдо дома. Хотим уточнить, что лучше выбирать картофель тех сортов, которые обладают высоким содержанием крахмала и мягким вкусом. Растительные масла выбирайте с нейтральным ароматом.