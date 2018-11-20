Советы эстонской ведьмы Насти красоткам: секс с презервативом бессмыслен

Ведьма Настя в своем интервью для журнала Kroonika высказала мнение на тему секса и дала несколько интересных советов эстонским женщинам.

Если женщина за тридцать находится долгое время без секса, то она становится дикой и не может чувствовать себя счастливой.

Секс с презервативом бессмыслен, так как при такого рода интимной близости нет любовного волшебства.

Согласны ли вы с этими высказываниями или нет, главное цените себя, наслаждайтесь собой и ваш партнер будет от вас без ума!