Советы эстонской ведьмы Насти красоткам: секс с презервативом бессмыслен
20 ноября 2018, 12:43
Шесть цитат из журнала Kroonika от ведьмы Насти о сексе.
Ведьма Настя в своем интервью для журнала Kroonika высказала мнение на тему секса и дала несколько интересных советов эстонским женщинам.
Самые большие проблемы в сексе происходят из-за женских комплексов.
Если женщина за тридцать находится долгое время без секса, то она становится дикой и не может чувствовать себя счастливой.
Секс с презервативом бессмыслен, так как при такого рода интимной близости нет любовного волшебства.
Мужчины нуждаются в сексе, как машина в топливе.
Быстрый секс - это плохо, но не всегда!
Высокая самооценка является основой всего!
Согласны ли вы с этими высказываниями или нет, главное цените себя, наслаждайтесь собой и ваш партнер будет от вас без ума!