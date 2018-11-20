Вт, 20.11.2018
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Советы эстонской ведьмы Насти красоткам: секс с презервативом бессмыслен

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Nõid Nastja.

ФОТО: Ksenja Šabanova

Шесть цитат из журнала Kroonika от ведьмы Насти о сексе.

Ведьма Настя в своем интервью для журнала Kroonika высказала мнение на тему секса и дала несколько интересных советов эстонским женщинам.

Самые большие проблемы в сексе происходят из-за женских комплексов. 

Если женщина за тридцать находится долгое время без секса, то она становится дикой и не может чувствовать себя счастливой.

Секс с презервативом бессмыслен, так как при такого рода интимной близости нет любовного волшебства.

Мужчины нуждаются в сексе, как машина в топливе.

Быстрый секс - это плохо, но не всегда!

Высокая самооценка является основой всего! 

Согласны ли вы с этими высказываниями или нет, главное цените себя, наслаждайтесь собой и ваш партнер будет от вас без ума!

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