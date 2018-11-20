Не сошлись характерами: шесть несовместимых зодиакальных пар

Несовместимые знаки зодиака

1. Лев и Скорпион

Лев и Скорпион - сильные личности. Поэтому в их отношениях возможно соперничество, которое ни к чему хорошему не приведет, пока кто-то не уступит. Но вряд ли кто-то из них захочет отказаться от места победителя. Эти два знака не признают своих ошибок, поэтому крах вполне возможен.

2. Овен и Дева

Овен и Дева - абсолютные противоположности, которые вопреки всем законам физики не хотят притягиваться. Этой парочке очень сложно ужиться, они часто конфликтуют. Только самая сильная любовь может держать этот союз на плаву.

3. Козерог и Близнецы

Козерог - человек старой закалки, в то время как Близнецы обожают всё новое и необычное. Типы темперамента и характеры у этих знаков совершенно разные. Спокойствие и эмоциональность, благоразумие и легкомысленность, устойчивость и податливость - это всё о паре Козерог и Близнецы.

4. Рак и Водолей

Раку и Водолею сложно ужиться друг с другом, ведь у них совершенно разные ценности. Раки обожают семейные традиции. Для них важен уютный дом, вкусный ужин и теплая беседа в кругу семьи. А вот Водолеи не могут усидеть на месте. Из дома они бегут к друзьям и на разнообразные курсы. Этот знак вечно стремится к чему-то новому. Ракам не всегда нравится, что Водолей пытается изменить их жизненный уклад.

5. Весы и Рыбы

Найти общий язык Весам и Ракам очень сложно. Они как будто с разных планет. Пока Весами правит логика и здравый смысл, Рыбы слушают свои чувства.

6. Телец и Стрелец

Когда встречаются два самых упертых знака зодиака, они стараются подавить друг друга. Они всегда выясняют долго отношения, ведь никто не хочет отступать. Союз этот приносит немало хлопот.

Из каждого правила есть свои исключения. Поэтому не спешите прекращать знакомство с человеком, узнав его знак зодиака. Докажите звездам обратное! Возможно, ваши взаимоотношения не будут самыми гладкими, но очень счастливыми. Всё зависит от людей.