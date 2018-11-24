Сб, 24.11.2018
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  • У представительниц этих трех знаков Зодиака есть все шансы выйти замуж за настоящего принца

У представительниц этих трех знаков Зодиака есть все шансы выйти замуж за настоящего принца

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Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: SCANPIX

Если вы не родились принцессой, но очень хотите стать аристократкой, то помочь вам в этом может дата рождения, пишет fabiosa.

Мы проанализировали гороскопы женщин королевской семьи и узнали, у представительниц каких трех знаков зодиака есть все шансы выйти замуж за настоящего принца!

Женщина-Рак

Одна из самых ярких представительниц этого знака зодиака - "народная принцесса" Диана! Так же, как и она, вы очень романтичны и добры, а также обладаете отменным вкусом и аристократическими манерами. Что еще нужно принцу, чтобы влюбиться?

Женщина-Козерог

Представительницы этого знака всегда выглядят и поступают, как настоящие принцессы. Посмотрите, как элегантно одевается и безупречно ведет себя на публике Кейт Миддлтон, рожденная под знаком Козерога. Да она же само совершенство! И вы тоже можете такой стать.

Женщина-Лев

Девушки этого знака рождены для того, чтобы повелевать! Даже не будучи женой принца Гарри, львица Меган Маркл блистала в Голливуде. Так же, как и она, вы обладаете неповторимым стилем и неизменно притягиваете к себе все взгляды, где бы ни появились!

Если вы не родились под одним из этих трех знаков, не расстраивайтесь! Есть множество других способов влюбить в себя принца. Например, вести себя, как настоящая леди!

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