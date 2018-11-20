Эстонская журналистка похудела почти на десять килограммов, отказавшись всего лишь от одного продукта

Мейси Вольт рассказала, что за один год ей удалось сбросить 9 килограммов, причем строгой диеты соблюдать ей не пришлось. Она всего лишь полностью отказалась от молочной продукции. Мейси также сказала, что с детства чувствовала дискомфорт после употребления той или иной молочной продукции и сожалеет о том, что раньше не доверилась ощущениям своего организма.

Хочется отметить, что половина эстонцев страдают ожирением, а если рассматривать статистику среди детей отдельно, то картина еще более плачевная.

Конечно, все мы знаем, что употребление любого продукта должно быть умеренным, однако, прислушиваясь к своему организму, вам может быть легче держать себя в хорошей форме! И да, не забывать о спорте, ведь именно при регулярных занятиях ваше тело будет в тонусе и, возможно, отказываться от какого-либо продукта и вовсе не придется!