Как распознать в женщине психопата? Эти пять признаков кричат об этом

Признаки женщины-психопата

Многие из них покажутся вам совершенно обычными, но другие заставят хорошо задуматься и внимательнее присмотреться к своим знакомым.

Нарциссизм. Такие представительницы прекрасного пола считают себя успешнее, красивее, да и вообще во всем лучше других. Но это вовсе не значит, что они скажут вам это в глаза. Напротив – такая подруга или знакомая может улыбаться и даже хвалить вас за что-нибудь, но за спиной они будут говорить совершенно другое.

Скрытая агрессия. Женщина-психопат не будет открыто показывать свою эмоцию. Вместо этого она начнет применять другие методы: распустит сплетни, будет делать мелкие гадости за глаза и даже манипулировать вашими эмоциями, пытаясь подавить и унизить.

Навязчивость. У вас так много общего и хочется проводить время с подругой, понимающей и искренней! Только не ждите, что она вас так просто отпустит в свободное плаванье. Вы можете перенасытиться таким вниманием и попробовать взять паузу, вот только вряд ли вам дадут спокойно строить семью, ходить на работу и просто спать.

Излишняя доброта. Может показаться, что этот человек делает все для хороших взаимоотношений. На самом деле женщине-психопату нужна жертва. И для этого она готова улыбаться, сыпать комплиментами и угощать домашним печеньем – в общем плести свои сети, пока наивный человек не попадет в ловушку.

Эмоциональность. Всем мы порой проявляем эмоции – как позитивные, та и негативные. Но если психопату что-то не нравится или нравится слишком – это похоже на взрыв. И вряд ли вам захочется стоять рядом.

Что делать

Неуравновешенной особе – обратиться за помощью к специалистам, а вам – постараться разобраться в ситуации. Конечно же, если это близкий человек– сложно просто оборвать связи. Но, к сожалению, существует небольшой шанс, что вам удастся помочь, ведь это связанно не с желаниями человека, а функционированием мозга. Что вы можете сделать:

Перестать винить себя.

Постараться оградить себя от негативного влияния женщины-психопата.

Не позволять манипулировать собой.

Не бояться оборвать связи.