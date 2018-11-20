Родительские ошибки в воспитании детей, которые дорого обходятся

Каждый родитель считает, что он лучше всех знает, как воспитывать детей. Он же взрослый и умный! Чаще всего опираются на свой личный опыт и действуют инстинктивно, пишет fabiosa. Нередко повторяется сценарий прошлых поколений. Хорошо, если его можно взять за образец. А если нет?
Невоспитанные дети - в будущем это неблагодарные взрослые
Жизнь подсказывает, что воспитание - это очень тонкий процесс, и если пустить на самотек, то итоги могут быть плачевными. Например, могут вырасти неблагодарные взрослые, которые не будут заботиться даже о собственных родителях. Чтобы избежать этого, стоит прислушаться к советам психологов, касательно ошибок, которые чаще всего допускают взрослые.
1. Стремиться быть "лучшим другом навсегда"
Есть опасность потерять дистанцию и тогда требования по выполнению каких-либо домашних обязанностей могут полностью игнорироваться.
2. Не позволять детям совершать ошибки
Умение достойно пережить неудачу в детстве поможет в дальнейшем быстрее находить правильные решения и быстрее возвращаться "в строй" после более серьезных ошибок, которые неизбежно встречаются на пути.
3. Слушать невнимательно рассказы детей
Не надо смотреть в телевизор и кивать головой, как будто улавливаете суть его рассказа. Если вы сейчас не можете уделить время, чтобы сидя рядом и глядя в глаза ребенку выслушать его историю, то скажите об этом прямо и уточните, когда сделаете это.
4. Воспитывать детей одинаково
Если в семье несколько детей, то к каждому должен быть свой подход, так как дети разные по темпераменту, характеру, степени зрелости. Не стоит также сравнивать детей, ставя постоянно старших в пример.
5. Быстро отменять наказание
Если в результате наказания вы лишили ребенка чего-то, например, прогулки или игры, то не надо через минуту позволять слабость и возвращать всё обратно. Баловник даже не успеет испытать угрызения совести, а тем более прочувствовать свою вину.
6. Перегружать детей
Хорошо, когда ребенок занят чем-то помимо основных занятий, потому что у него не остается сил на глупости. Но при этом он должен иметь свободное время, чтобы научиться творчески занимать себя сам. Это развивает фантазию, позволяет понять разницу между занятостью и скукой.
7. Развивать нездоровую состязательность
Принцип "выиграть любой ценой" как раз таки обесценивают труд и усилия, которые прилагаются для достижения победы. Важно дать понять, что проигрывать красиво - это большое дело, которое обязательно пригодится в жизни.
Мы привели лишь небольшую часть ошибок, которые могут допускать родители в процессе воспитания. Уверены, что вам удается их избежать, и ваши дети вырастут благодарными за все жизненные уроки, которые вы им преподнесли.