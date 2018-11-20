Родительские ошибки в воспитании детей, которые дорого обходятся

Невоспитанные дети - в будущем это неблагодарные взрослые

Жизнь подсказывает, что воспитание - это очень тонкий процесс, и если пустить на самотек, то итоги могут быть плачевными. Например, могут вырасти неблагодарные взрослые, которые не будут заботиться даже о собственных родителях. Чтобы избежать этого, стоит прислушаться к советам психологов, касательно ошибок, которые чаще всего допускают взрослые.

1. Стремиться быть "лучшим другом навсегда"

Есть опасность потерять дистанцию и тогда требования по выполнению каких-либо домашних обязанностей могут полностью игнорироваться.

2. Не позволять детям совершать ошибки

Умение достойно пережить неудачу в детстве поможет в дальнейшем быстрее находить правильные решения и быстрее возвращаться "в строй" после более серьезных ошибок, которые неизбежно встречаются на пути.

3. Слушать невнимательно рассказы детей

Не надо смотреть в телевизор и кивать головой, как будто улавливаете суть его рассказа. Если вы сейчас не можете уделить время, чтобы сидя рядом и глядя в глаза ребенку выслушать его историю, то скажите об этом прямо и уточните, когда сделаете это.

4. Воспитывать детей одинаково

Если в семье несколько детей, то к каждому должен быть свой подход, так как дети разные по темпераменту, характеру, степени зрелости. Не стоит также сравнивать детей, ставя постоянно старших в пример.

5. Быстро отменять наказание

Если в результате наказания вы лишили ребенка чего-то, например, прогулки или игры, то не надо через минуту позволять слабость и возвращать всё обратно. Баловник даже не успеет испытать угрызения совести, а тем более прочувствовать свою вину.

6. Перегружать детей

Хорошо, когда ребенок занят чем-то помимо основных занятий, потому что у него не остается сил на глупости. Но при этом он должен иметь свободное время, чтобы научиться творчески занимать себя сам. Это развивает фантазию, позволяет понять разницу между занятостью и скукой.

7. Развивать нездоровую состязательность

Принцип "выиграть любой ценой" как раз таки обесценивают труд и усилия, которые прилагаются для достижения победы. Важно дать понять, что проигрывать красиво - это большое дело, которое обязательно пригодится в жизни.