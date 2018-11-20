Письмо читательницы: как бросить мужа и уйти к любовнику?

27-летняя Алла задалась вопросом «Как бросить мужа и уйти к любовнику?»
Можете начинать закидывать тапками! Но нужно мнение от чистого сердца. В браке 8 лет, детей нет. Были в планах, но решили повременить. Есть всё остальное – неплохая работа у обоих, своя жилплощадь, машина и прочее. Казалось бы, живи и радуйся. Но уже пару-тройку лет назад поняла, что чувства к мужу охладели в край, если не сказать, закончились. Иногда случаются порывы остатков чувств, но очень редко. Он же меня любит, это видно и чувствуется. Полюбила другого, чувства взаимные. Он хочет скорее сойтись официально и ни от кого не скрываться. Я тоже очень хочу этого. Но есть весомые и крупные «Но»: он женат, двое детей. Насчет реальных отношений с женой не в курсе, но судя по всему – «не фонтан», хотя не мне судить.
Боюсь всё обрубить и уйти от мужа, как бы не пришлось потом жалеть о том, что не ценила то, что было. Но и жить с человеком, который приносит больше раздражения, чем любви, не хочется. Да и его ни к чему мучить таким своим отношением. Смотрю на него и думаю – какой же он все-таки близкий и родной, но не люблю.
Работать над отношениями и сетовать на кризис не вижу смысла, проходили многое. Начинать новые отношения с человеком с таким багажом, как бы грубо это ни звучало, конечно, страшно и волнительно, ждет много как приятного, так и не очень. Но здесь я готова работать и справляться с проблемами, да мы оба к этому готовы. Одуматься и продолжать жить с мужем – не вариант, буду изводить себя мыслью, что могла сделать по-другому, но не сделала. Взывать к совести из-за двух его маленьких (до 10 лет) детей тоже не выход – детей никто не бросает и от них не отказывается. Как принять верное решение? Что делать? Рискнуть? Как бы вы поступили на моем месте?
Помогите, пожалуйста, девушке разобраться с этим вопросом. Оставляйте свое мнение в комментариях! Ведь согласитесь, это сложный выбор, а сама ситуация очень распространенная!