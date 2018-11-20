Письмо читательницы: как бросить мужа и уйти к любовнику?

Можете начинать закидывать тапками! Но нужно мнение от чистого сердца. В браке 8 лет, детей нет. Были в планах, но решили повременить. Есть всё остальное – неплохая работа у обоих, своя жилплощадь, машина и прочее. Казалось бы, живи и радуйся. Но уже пару-тройку лет назад поняла, что чувства к мужу охладели в край, если не сказать, закончились. Иногда случаются порывы остатков чувств, но очень редко. Он же меня любит, это видно и чувствуется. Полюбила другого, чувства взаимные. Он хочет скорее сойтись официально и ни от кого не скрываться. Я тоже очень хочу этого. Но есть весомые и крупные «Но»: он женат, двое детей. Насчет реальных отношений с женой не в курсе, но судя по всему – «не фонтан», хотя не мне судить.