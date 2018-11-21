Хрустящие и здоровые! Четыре рецепта чипсов из полезных ингредиентов

Как появились чипсы

Все из-за раздражительности повара Джорджа Крама, которому надоедал клиент своим требованием сделать жареный картофель не таким толстым. Повар услышал посетителя и нарезал картофель так тонко, что ломтики в конечном счете напоминали лист бумаги, пишет fabiosa.ru. Но, к удивлению самого Крама, блюдо очень понравилось клиенту и его друзьям, и в дальнейшем чипсы стали фирменной фишкой ресторана. Современные чипсы мало напоминают ресторанное блюдо, но что делать, если хочется похрустеть, но без вреда для своего здоровья? Вот несколько полезных альтернатив.

1. Чипсы из цуккини (100 г - 91,9 ккал)

Духовку нужно разогреть до 200 градусов, а цуккини нарезать мелкими ломтиками. Затем полученные слайсы выложить на лист для выпечки, но важно не перекрывать ломтики (иначе они не запекутся должным образом). Смажьте их оливковым маслом и приправьте солью, перцем и чесночным порошком, переверните и повторите процесс смазывания. Суммарно цуккини должны провести 25-35 минут в духовке, так что через 13 или 17 минут не забудьте их перевернуть. После приготовления дайте блюду остыть до комнатной температуры, так они станут более хрустящими!

2. Итальянские чипсы из пармезана (100 г – 436,8 ккал)

Духовку разогрейте до 175 градусов. Подготовьте лист для выпечки. Перемешайте мелко натертый пармезан, чесночный порошок и итальянскую приправу. Затем начинайте выкладывать полученную смесь на пергамент для выпечки (на 1 шт. – 2 ст. ложки). Должно поместиться 8 штук. Аккуратно разгладьте полученные формы ложкой, чтобы чипсы запекались равномерно. Выпекайте до хрустящей корочки 5-6 минут. Затем дайте блюду остыть 5 минут. Можете добавлять кунжут, высушенный мак и лук.

3. Морковные чипсы (100 г - 41,2 ккал)

Разогрейте духовку до 210 градусов. Нарежьте морковку тонкими слайсами, а затем поместите их в миску. Добавьте пару ложек оливкового масла и не стесняйтесь добавлять приправы, которые есть у вас в арсенале (соль, тмин, чесночный или луковый порошок копченая паприка и т. д.). Затем разложите полученные морковные слайсы на лист пергамента, но выкладывайте их так, чтобы чипсы не соприкасались. Выпекайте 15 минут, после этого переверните все чипсы, которые начинают подгорать, и запекайте еще 10 минут, пока морковь не станет хрустящей. Выньте из духовки и наслаждайтесь здоровой пищей.

4. Чипсы из баклажана (100 г - 156,9 ккал)

Разогрейте духовку до 175 градусов. Нарежьте баклажан круглыми и тонкими ломтиками. Разложите полученные слайсы на противень (не обязательно использовать пергамент!). Посыпьте тмином, куркумой и морской солью. Выпекайте в духовке в течение 15 минут. После этого переверните чипсы и снова приправьте, выпекайте еще 15 минут (только следите за тем, чтобы баклажаны не подгорели). Затем смело подавайте к столу.

Как видите, не только картофельные чипсы могут быть вкусными, да еще и полезными, если не бояться экспериментировать с другими ингредиентами.