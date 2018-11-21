И красавица, и умница: топ-5 самых творческих личностей по знаку Зодиака

Сегодня хотим рассказать о 5 знаках зодиака, которые изначально одаривают людей большим резервом этой энергии, поэтом таким людям уж точно не стоит игнорировать свою творческую жилку. Кто же они?

1. Водолей

Представители этого знака зодиака чувствуют себя максимально комфортно и спокойно, когда у них есть творческая свобода. У Водолеев хорошо развито креативное мышление, у них всегда полно идей. Если проанализировать свои творческие мысли, то всегда можно отыскать 1-2, которые проще воплотить в жизнь. Когда речь заходит о современных креативных решениях, то звать на помощь нужно Водолея.

2. Близнецы

У представителей этого знака зодиака часто внутри бушует ненасытное желание выразить все, что их волнует, и они умеют делать это красиво. Лучше всего - в творческой деятельности. Из Близнецов получаются хорошие писатели, поэты, ораторы, режиссеры и актеры.

3. Рыбы

Поскольку представители этого знака зодиака считаются чувствительными и трогательными, то не удивительно, что творчество им близко. Они мечтательны, а потому и креативны, особенно в искусстве. Архитекторы, художники, графические дизайнеры - профессии, которые будут по душе многим Рыбам. Порой эти люди кажутся замкнутыми и чересчур спокойными, но внутри у них бушует творческий ураган, которому нужна свобода.

4. Лев

Представители этого знака зодиака обожают признание. Они не делают что-то творческое только для себя, им нужно, чтобы это видели другие. Львы хотят обогащать мир чем-то красивым, роскошным, творческим. Карьера, связанная с творчеством, способна подарить Львам настоящее удовлетворение жизнью. Разного рода искусство, писательство - то, что нужно.

5. Стрелец

Эти люди умеют сделать каждый момент жизни запоминающимся, им не импонирует скука и тишина. Они чувствуют себя комфортно в коллективах, особенно в творческих. Это люди искусства: художники, фотографы, архитекторы, дизайнеры. Даже если профессия Стрельца не творческая, то тогда в их жизни обязательно должно присутствовать сильное хобби, которое однажды может даже стать дополнительным заработком.