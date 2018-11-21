Миллионерша ищет парня. Она готова платить ему $77 000!

Девушка с 17 лет мечтает найти своего единственного и неповторимого, который будет о ней заботиться. Но в этом ей никак не везет. Поэтому она придумала оригинальное решение проблемы.

Госпожа Парк обещает платить своему ухажеру 77 0000 долларов в год, чтобы он за ней ухаживал. Девушка ожидает, что этой суммы ему должно хватить, чтобы он покупал ей подарки и водил в рестораны.

Источник сообщил изданию The Mirror, что Джейн после победы начала переживать о настоящих мотивах людей. Наверное, сложно понять нравитесь ли вы человеку или он просто притворяется, потому что у вас есть деньги.

Пока девушка тратит свои сбережения на новые машины, сумки и на "самосовершенствование" себя: новые зубы, увеличение груди, подтяжка ягодиц.

Это не единственный пример, когда деньги не приносили счастье. Выигрыш может обернуться кошмаром для того, на чью голову свалится это богатство. Победители лотерей оказываются на грани банкротства очень часто. Люди не могут правильно обойтись с большим количеством денег.

Эвелине Адамс удача улыбнулась дважды. Она выиграла в 1985 и в 1986 годах 5 400 000 долларов. Но жадность погубила женщину. Она отправилась в город казино Атлантик Сити, где проиграла много денег. Также она обанкротилась из-за ряда неуспешных бизнес-сделок. Сегодня она живет в парке трейлеров.