Леонид Якубович мог бы ей позавидовать: женщина заработала миллионы, просто переворачивая буквы

Все дело в работе Ванны Уайт. С 1982 года она соведущая шоу “Колесо фортуны“. Это та программа, с которой срисовали российское “Поле чудес“, где ведущий Леонид Якубович. Так вот вся работа Ванна Уайт — выходить в красивом платье и переворачивать буквы, которые отгадали игроки.