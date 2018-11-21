Ср, 21.11.2018
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  • Леонид Якубович мог бы ей позавидовать: женщина заработала миллионы, просто переворачивая буквы

Леонид Якубович мог бы ей позавидовать: женщина заработала миллионы, просто переворачивая буквы

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Леонид Якубович.

ФОТО: Vitaly Nevar / Vitaly Nevar/TASS

61-летняя американская актриса Ванна Уайт за свою многолетнюю карьеру снялась всего в десятке фильмов, но это не мешает ей зарабатывать 8 миллионов долларов в год, пишет mport.ua.

Все дело в работе Ванны Уайт. С 1982 года она соведущая шоу “Колесо фортуны“. Это та программа, с которой срисовали российское “Поле чудес“, где ведущий Леонид Якубович. Так вот вся работа Ванна Уайт — выходить в красивом платье и переворачивать буквы, которые отгадали игроки. 

В Америке подсчитали, что за свои 36 лет работы, Ванна Уайт “напереворачивала“ букв на 140 миллионов долларов. Представляем, как узнав эту новость опечалится Леонид Якубович. Да, оказывается можно брать деньгами, а не только банками с огурцами и помидорами.

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