Леонид Якубович мог бы ей позавидовать: женщина заработала миллионы, просто переворачивая буквы
21 ноября 2018, 12:47
61-летняя американская актриса Ванна Уайт за свою многолетнюю карьеру снялась всего в десятке фильмов, но это не мешает ей зарабатывать 8 миллионов долларов в год, пишет mport.ua.
Все дело в работе Ванны Уайт. С 1982 года она соведущая шоу “Колесо фортуны“. Это та программа, с которой срисовали российское “Поле чудес“, где ведущий Леонид Якубович. Так вот вся работа Ванна Уайт — выходить в красивом платье и переворачивать буквы, которые отгадали игроки.
В Америке подсчитали, что за свои 36 лет работы, Ванна Уайт “напереворачивала“ букв на 140 миллионов долларов. Представляем, как узнав эту новость опечалится Леонид Якубович. Да, оказывается можно брать деньгами, а не только банками с огурцами и помидорами.