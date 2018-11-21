Что такое синдром дефицита внимания у ребенка: как распознать и предотвратить

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - неврологическо-поведенческое расстройство, которое может развиться в детском возрасте. Важно понимать, что этот синдром не связан с дефицитом внимания со стороны родителей. Речь о другом: ребенку сложно сосредотачиваться и концентрировать свое внимание на поставленных задачах. В дополнение также могут быть и проблемы с чрезмерной гиперактивностью, пишет fabiosa.