Ср, 21.11.2018
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  • Что такое синдром дефицита внимания у ребенка: как распознать и предотвратить

Что такое синдром дефицита внимания у ребенка: как распознать и предотвратить

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Дети.

ФОТО: SCANPIX

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - неврологическо-поведенческое расстройство, которое может развиться в детском возрасте. Важно понимать, что этот синдром не связан с дефицитом внимания со стороны родителей. Речь о другом: ребенку сложно сосредотачиваться и концентрировать свое внимание на поставленных задачах. В дополнение также могут быть и проблемы с чрезмерной гиперактивностью, пишет fabiosa.

Симптомы СДВГ

Их можно разделить на три типа. Первый тип относится к детям, у которых сильнее всего проявляется невнимательность:

  • ребенок легко отвлекается;
  • не выполняет поставленные задачи;
  • не слушает;
  • совершает ошибки по невнимательности;
  • забывает о повседневных ритуалах (почистить зубы, выбросить бумажку в мусор);
  • не любит делать все, что связано с усидчивостью;
  • часто теряет вещи;
  • мечтателен.

Второй тип относится к детям, у которых больше развита гиперактивность:

  • часто нервничает;
  • не может долго сидеть на месте;
  • не может играть в спокойные игры;
  • постоянно двигается: ползает, бегает;
  • много разговаривает, кричит, пищит.

Третий тип симптомов с акцентом на импульсивность у ребенка:

  • не может дождаться своей очереди;
  • перебивает, перекрикивает;
  • игнорирует то, что ему говорят, потому что не может дослушать.

Терапия

Ребенку может помочь внимательная терапия. В первую очередь ответственность ложится на родителей. 

  1. Нужно подобрать подходящую школу, где он будет чувствовать себя комфортно, возможно, специализированную школу.
  2. Если синдром остро проявляется, то может помочь психотерапевт (консультирование). 
  3. Нужно старательно обучать ребенка социальным навыкам и поведению.
  4. Кормите ребенка завтраками, богатыми белками. Никаких сладких каш и хлопьев, так как сахар усиливает гиперактивность.
  5. Обустройте для ребенка тихое рабочее место, где он будет выполнять домашние задания, не отвлекаясь на игрушки. После школы разрешайте ему 30 минут отдохнуть и поиграть, а потом - за работу.
  6.  Больше гуляйте с ребенком пешком, пусть катается на велосипеде, самокате или на роликах.
  7. Выслушивайте своего ребенка, не отвлекаясь, так как путем разговоров вы тоже помогаете ему и учите усидчивости. 
  8. Ребенка с повышенной гиперактивностью стоит отдать в какую-то спортивную секцию.

Главный вывод, который можно сделать, - родители должны ответственно подходить к воспитанию своего ребенка, учитывая особенности его характера и поведения. И если синдром СДВГ обнаружен, то стоит обязательно учесть наши советы, а также рекомендации специалистов.

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