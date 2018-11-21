Что такое синдром дефицита внимания у ребенка: как распознать и предотвратить

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - неврологическо-поведенческое расстройство, которое может развиться в детском возрасте. Важно понимать, что этот синдром не связан с дефицитом внимания со стороны родителей. Речь о другом: ребенку сложно сосредотачиваться и концентрировать свое внимание на поставленных задачах. В дополнение также могут быть и проблемы с чрезмерной гиперактивностью, пишет fabiosa.
Симптомы СДВГ
Их можно разделить на три типа. Первый тип относится к детям, у которых сильнее всего проявляется невнимательность:
- ребенок легко отвлекается;
- не выполняет поставленные задачи;
- не слушает;
- совершает ошибки по невнимательности;
- забывает о повседневных ритуалах (почистить зубы, выбросить бумажку в мусор);
- не любит делать все, что связано с усидчивостью;
- часто теряет вещи;
- мечтателен.
Второй тип относится к детям, у которых больше развита гиперактивность:
- часто нервничает;
- не может долго сидеть на месте;
- не может играть в спокойные игры;
- постоянно двигается: ползает, бегает;
- много разговаривает, кричит, пищит.
Третий тип симптомов с акцентом на импульсивность у ребенка:
- не может дождаться своей очереди;
- перебивает, перекрикивает;
- игнорирует то, что ему говорят, потому что не может дослушать.
Терапия
Ребенку может помочь внимательная терапия. В первую очередь ответственность ложится на родителей.
- Нужно подобрать подходящую школу, где он будет чувствовать себя комфортно, возможно, специализированную школу.
- Если синдром остро проявляется, то может помочь психотерапевт (консультирование).
- Нужно старательно обучать ребенка социальным навыкам и поведению.
- Кормите ребенка завтраками, богатыми белками. Никаких сладких каш и хлопьев, так как сахар усиливает гиперактивность.
- Обустройте для ребенка тихое рабочее место, где он будет выполнять домашние задания, не отвлекаясь на игрушки. После школы разрешайте ему 30 минут отдохнуть и поиграть, а потом - за работу.
- Больше гуляйте с ребенком пешком, пусть катается на велосипеде, самокате или на роликах.
- Выслушивайте своего ребенка, не отвлекаясь, так как путем разговоров вы тоже помогаете ему и учите усидчивости.
- Ребенка с повышенной гиперактивностью стоит отдать в какую-то спортивную секцию.
Главный вывод, который можно сделать, - родители должны ответственно подходить к воспитанию своего ребенка, учитывая особенности его характера и поведения. И если синдром СДВГ обнаружен, то стоит обязательно учесть наши советы, а также рекомендации специалистов.