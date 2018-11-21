Три лучших способа быстро отмыть кастрюлю и сковороду

Сегодня мы поделимся с вами простыми, но гениальными советами, как вернуть своей посуде былую чистоту и блеск.

3 лучших способа быстро отмыть кастрюлю и сковороду

1. Уксус

Чтобы очистить сковороду от прилипших остатков завтрака, налейте в неё горячую воду, добавьте пару столовых ложек уксуса и оставьте на некоторое время отмокать. После этого всё, что прилипло, должно легко отстать.

2. Соль

Этот способ прекрасно подойдёт для чугунных казанов или эмалированной посуды. Соль отлично впитывает в себя жир и борется с нагаром. Засыпьте несколько столовых ложек соли на дно посуды и протрите бумажным полотенцем, добавив несколько капель моющего средства. Оставьте кастрюлю на 2-3 часа отмокать, а затем хорошенько сполосните под водой.

3. Пищевая сода

Наберите в кастрюлю воды, добавьте 2 чайные ложки соды и поставьте на плиту. Доведите раствор до кипения и немного подержите на маленьком огне. Когда жидкость остынет, вы без труда счистите с поверхности нагар обычной мягкой губкой.

Однако помните, что к каждой посуде необходим свой подход! К примеру, кастрюли из нержавеющей стали нельзя очищать солью, а эмалированным противопоказаны кислоты.