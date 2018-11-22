Пять знаков Зодиака, которые не выполняют обещания

Все хотят иметь дело с честными людьми, которые держат свои слова, не лгут ни в большом, ни в малом. Хотя порой обман объясняют тем, что не хотелось кого-то тревожить грустной правдой, "думали, что так будет лучше" и еще масса оправданий, пишет fabiosa.ru.
Под каким знаком могут быть ненадежные люди?
Есть люди, для который нечестность "прописана" управляющими планетами или стихиями. Это не означает, что они погрязли во лжи и необязательности, но иногда стоит присмотреться к представителям этих знаков Зодиака, чтобы не оказаться обманутым.
Близнецы
У этих дружелюбных людей чаще всего присутствует "ложь во спасение". Они хотят быть в ладу со всеми, поэтому могут скрывать правду, чтобы не оттолкнуть человека. А еще они легко забывают свои обещания, отчего окружающим кажется, что они ненадежные.
Рак
Под воздействием Луны они могут быстро менять свои планы и эмоции, хотя клятвенно обещали все выполнить в срок. Если это не получается, значит, найдут для себя объяснение, кто виноват в таком случае, ведь они-то действовали правильно.
Лев
Чтобы не упасть в чьих-то глазах и не потерять свою царственность, Львы могут скрывать правду о своем реальном статусе или преувеличивать его, приписывая себе несуществующие заслуги.
Весы
Представители этого знака будут хитрить, потому что хотят видеть вокруг себя тишину и спокойствие, даже если для этого им придется взять дополнительные обязательства. Но при этом они не всегда могут сбалансировать свои возможности и ресурсы. Значит, придется обманывать, чтобы всех удовлетворить.
Скорпион
Эмоциональные и несдержанные представители знака могут обманывать, чтобы побольнее "укусить" человека и заставить испытать негативные эмоции. При этом они очень хорошо умеют маскировать обман, так что бывает трудно вывести их на чистую воду.
Как видите, во многих случаях в основе лжи у представителей перечисленных знаков Зодиака лежат психологические факторы, связанные с личностными особенностями. Они может и не хотели бы обманывать, да не получается!