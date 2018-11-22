Пять знаков Зодиака, которые не выполняют обещания

Под каким знаком могут быть ненадежные люди?

Есть люди, для который нечестность "прописана" управляющими планетами или стихиями. Это не означает, что они погрязли во лжи и необязательности, но иногда стоит присмотреться к представителям этих знаков Зодиака, чтобы не оказаться обманутым.

Близнецы

У этих дружелюбных людей чаще всего присутствует "ложь во спасение". Они хотят быть в ладу со всеми, поэтому могут скрывать правду, чтобы не оттолкнуть человека. А еще они легко забывают свои обещания, отчего окружающим кажется, что они ненадежные.

Рак

Под воздействием Луны они могут быстро менять свои планы и эмоции, хотя клятвенно обещали все выполнить в срок. Если это не получается, значит, найдут для себя объяснение, кто виноват в таком случае, ведь они-то действовали правильно.

Лев

Чтобы не упасть в чьих-то глазах и не потерять свою царственность, Львы могут скрывать правду о своем реальном статусе или преувеличивать его, приписывая себе несуществующие заслуги.

Весы

Представители этого знака будут хитрить, потому что хотят видеть вокруг себя тишину и спокойствие, даже если для этого им придется взять дополнительные обязательства. Но при этом они не всегда могут сбалансировать свои возможности и ресурсы. Значит, придется обманывать, чтобы всех удовлетворить.

Скорпион

Эмоциональные и несдержанные представители знака могут обманывать, чтобы побольнее "укусить" человека и заставить испытать негативные эмоции. При этом они очень хорошо умеют маскировать обман, так что бывает трудно вывести их на чистую воду.