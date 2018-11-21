Почему многие женщины за тридцать выглядят лучше, чем в двадцать. И ботокс здесь ни при чем!

Изменения по всем пунктам!

В чем же дело? Почему многие женщины в 30-40 лет выглядят лучше, чем в 20-ть? Оказывается, этому есть вполне внятные объяснения.

1. Уверенность в себе

Именно этого не хватало многим во время учебы в вузах и в первые годы самостоятельной, взрослой жизни. Когда же есть успехи в профессиональной деятельности, появилась своя семья, стали понятны мечты и устремления, то уверенность в своих силах буквально отразилась на лице.

2. Материальный достаток

Уверенность в себе появляется и с увеличением доходов, что неизбежно поднимает настроение. Теперь можно не только мечтать о красивом наряде, но и купить его, не переживая о семейном бюджете.

3. Трансформация недостатков в достоинства

Проведя анализ своих недостатков и честно посмотрев им "в глаза", к 30 годам женщины с ними подружились. А перестав себя корить, они увидели, как их можно преобразовать в достоинства, и сделали это! Теперь имеет значение только самоощущение, а не чье-то мнение.

4. Изменение режима дня и питания

Ушли в прошлое дискотеки до утра и пропущенные лекции, потому что студентки не могли проснуться, несмотря на будильник. Теперь в приоритете - полноценный сон и время для ухода за собой. По вечерам и выходным - тренажерный зал или бассейн. И ежедневно - правильное здоровое питание с достаточным количеством фруктов, овощей, чистой воды.

5. Качественная косметика

Тщательный уход за кожей лица с годами становится нормой. Этому способствуют хорошие косметические средства, новые тренды и современные технологии, которые превращают рутинные процедуры в приятное времяпровождение. А какая декоративная косметика стала доступной!

6. Новые увлечения

Наряду с расширением профессиональных навыков, 30-летние женщины имеют возможность попробовать себя и в других сферах. Например, осуществить мечту обучиться вокалу или танцевать сальсу, так как раньше родители не имели средств на оплату труда крутых преподавателей. Реализация планов порождает новые и новые желания!

Неудивительно, что жизнь в 30 лет наполняется особым смыслом. Ведь есть понимание, что надо использовать каждый день с пользой и в удовольствие. Оттого и глаза блестят, и улыбка не сходит с лица.