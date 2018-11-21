Почему многие женщины за тридцать выглядят лучше, чем в двадцать. И ботокс здесь ни при чем!

Глядя на голливудских звезд и соседок по тренажерному залу, которые с каждым годом становятся краше и моложе, понимаешь, что это общая тенденция в женском мире, а не только результат пластических операций. Уверены, что многие из наших читательниц могут подтвердить это из собственного опыта, пишет fabiosa.
Изменения по всем пунктам!
В чем же дело? Почему многие женщины в 30-40 лет выглядят лучше, чем в 20-ть? Оказывается, этому есть вполне внятные объяснения.
1. Уверенность в себе
Именно этого не хватало многим во время учебы в вузах и в первые годы самостоятельной, взрослой жизни. Когда же есть успехи в профессиональной деятельности, появилась своя семья, стали понятны мечты и устремления, то уверенность в своих силах буквально отразилась на лице.
2. Материальный достаток
Уверенность в себе появляется и с увеличением доходов, что неизбежно поднимает настроение. Теперь можно не только мечтать о красивом наряде, но и купить его, не переживая о семейном бюджете.
3. Трансформация недостатков в достоинства
Проведя анализ своих недостатков и честно посмотрев им "в глаза", к 30 годам женщины с ними подружились. А перестав себя корить, они увидели, как их можно преобразовать в достоинства, и сделали это! Теперь имеет значение только самоощущение, а не чье-то мнение.
4. Изменение режима дня и питания
Ушли в прошлое дискотеки до утра и пропущенные лекции, потому что студентки не могли проснуться, несмотря на будильник. Теперь в приоритете - полноценный сон и время для ухода за собой. По вечерам и выходным - тренажерный зал или бассейн. И ежедневно - правильное здоровое питание с достаточным количеством фруктов, овощей, чистой воды.
5. Качественная косметика
Тщательный уход за кожей лица с годами становится нормой. Этому способствуют хорошие косметические средства, новые тренды и современные технологии, которые превращают рутинные процедуры в приятное времяпровождение. А какая декоративная косметика стала доступной!
6. Новые увлечения
Наряду с расширением профессиональных навыков, 30-летние женщины имеют возможность попробовать себя и в других сферах. Например, осуществить мечту обучиться вокалу или танцевать сальсу, так как раньше родители не имели средств на оплату труда крутых преподавателей. Реализация планов порождает новые и новые желания!
Неудивительно, что жизнь в 30 лет наполняется особым смыслом. Ведь есть понимание, что надо использовать каждый день с пользой и в удовольствие. Оттого и глаза блестят, и улыбка не сходит с лица.
А вы замечали подобные метаморфозы за собой или подругами?