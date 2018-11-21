Women’s Club – хороший повод вспомнить, что ты настоящая женщина

В пятницу, 23 ноября в таллиннском ночном клубе Prive вновь состоится вечер, полный гламура и красоты. Всех представительниц прекрасного пола пришедших на Women’s Club ожидает насыщенная программа и конечно же подарки. А мужской пол в это время может пересмотреть, например, комедию “В джазе только девушки». Ведь в этот вечер вход в клуб для них закрыт.
В пятницу, 23 ноября в таллиннском ночном клубе Prive вновь состоится вечер, полный гламура и красоты под названием Women’s Club. Начало в 20.00. В программе вечера модный показ от Дениса Мистюрина. В стоимость билета входит приветственный напиток, на месте всех ждёт мастер класс по коньяку и устрицам. Все участницы вечера получат подарки. Ведущий вечера очаровательный Ханнес Вырно лично разыграет эксклюзивные призы. Каждая женщина почувствует себя настоящей королевой, окутанной вниманием и окружённая шиком.
По словам организатора мероприятия, Women’s Club Миллы Карпиковой идея проведения подобного вечера пришла в один из тёмных зимних вечеров.
«Летом, как правило, полно занятий на свежем воздухе и прогулок допоздна в наши белые ночи. Красивые летние наряды можно надевать на прогулку, работу и на пикник. Зимой наши дамы заперты в четырех стенах. Климат диктует свои правила в одежде, а длинные зимние вечера становятся настоящим испытанием для модниц. Women’s Club именно то место, куда может прийти любая женщина. Ревнивый супруг может спокойно провести вечер за просмотром любимого сериала. Ведь он будет знать, его половина в компании других прекрасных дам. Свободная женщина, не обременённая отношениями, может спокойно прийти на Women’s Club одна, не беспокоясь о назойливом внимании противоположного пола. Women’s Club хороший повод достать из шкафа самые красивые наряды, а сидящие за твоим столиком прекрасные соседки по достоинству оценят твой макияж и маникюр»,-продолжила Милла.
«Время для вечера не случайно выбрано именно в пятницу, когда позади трудовая неделя. Больше не надо работать в «такси для детей» и быть «кухаркой» для семьи, завтра не надо бежать на работу. Начало мероприятия в 20.00. Можно успеть принарядиться, при необходимости дать указания мужу и прийти на наш вечер. Ты в Women’s Club королева, этот вечер для тебя. Можно на один вечер забыть о рутине, насладиться шиком и гламуром, найти подруг, обсудить новинки моды и мира красоты, а также получит знания», -завершила свой рассказ Милла Карпикова.
Ждём тебя на нашем празднике женщин. До встречи в эту пятницу в Women’s Club.
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