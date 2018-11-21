Women’s Club – хороший повод вспомнить, что ты настоящая женщина

«Летом, как правило, полно занятий на свежем воздухе и прогулок допоздна в наши белые ночи. Красивые летние наряды можно надевать на прогулку, работу и на пикник. Зимой наши дамы заперты в четырех стенах. Климат диктует свои правила в одежде, а длинные зимние вечера становятся настоящим испытанием для модниц. Women’s Club именно то место, куда может прийти любая женщина. Ревнивый супруг может спокойно провести вечер за просмотром любимого сериала. Ведь он будет знать, его половина в компании других прекрасных дам. Свободная женщина, не обременённая отношениями, может спокойно прийти на Women’s Club одна, не беспокоясь о назойливом внимании противоположного пола. Women’s Club хороший повод достать из шкафа самые красивые наряды, а сидящие за твоим столиком прекрасные соседки по достоинству оценят твой макияж и маникюр»,-продолжила Милла.