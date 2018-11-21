Десять простых правил для похудения к весне

Чтобы сбросить те килограммы, которые наросли за период зимней неактивности, следует соблюдать некоторые правила.

Хорошая новость в том, что для похудения не обязательно изнурять себя диетами. Все дело в небольшой коррекции своего рациона и выделении в графике работы немножко времени для себя. Поэтому, дорогие дамы, запоминайте.

1. Чаще ешьте свежие фрукты и овощи. Необходимо от семи до девяти маленьких порций в сутки. Овощи желательно готовить на пару, а не как гарнир, в котором полно калорий.

2. Рассчитывайте количество калорий индивидуально. Основа расчета – сколько употребляете в день, столько должны и потратить. При похудении нужно тратить больше калорий, чем получает организм. Будьте внимательны: фреши, овощи, фрукты, диетические продукты тоже имеют калории и все они на счету.

3. Употребляйте больше цельных злаков в рационе. Зерновые культуры имеют минералы, пищевые волокна и много других составляющих, полезных для организма. Это еще одно их преимущество в укрощении чувства голода, что отбивает желание перекусить чипсами, батончиком или печеньем.

4. Считайте калории. Это касается чтения надписей на этикетках. А еще лучше – найти таблицу калорийности продуктов в Интернете и ознакомиться. Таким образом, мы можем узнать, что в шоколадной булочке и чашке «Капучино» содержится почти половина дневной дозы калорий.

5. Замените сладкую газировку фрешами, зеленым или ромашковым чаем, компотом, чистой водой, нежирными кисломолочными продуктами.

6. Исключите трансжиры из рациона. Их довольно много в полуфабрикатах, фастфудах, снеках и других некачественных продуктах. Используйте растительные масла первых холодных отжимов.

7. Никакой голодовки на работе! Из-за напряженного рабочего дня нет времени сходить на обед? А вечером на ужин съедаем двойной, а то и тройной объем пищи? С этим пора завязывать. Если хотите сбросить вес, ищите время на полноценный завтрак, обед и еще на другие приемы пищи. Из-за сильного чувства голода не просто поглощается больше, чем следует: все съеденные вами калории тут же отправляются организмом «про запас» для следующих голодовок. Лучше есть мало, но часто.

8. Поставьте перед собой запрет на мясо темно-красных оттенков: колбасу, говядину, свинину.

9. Помните о здоровом сне. Спать надо 7-8 часов в сутки, чтобы чувствовать себя хорошо.