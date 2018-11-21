Развенчиваем мифы: происхождение популярных суеверий

Мы решили выяснить происхождение самых распространенных примет. Оказалось, что у каждой из них есть своя история!

Вот откуда на самом деле произошли 13 самых популярных суеверий.

1. "Рассыпанная соль – к ссоре!"

Соль издавна использовалась при магических обрядах. В Индии человека, вероломно разорвавшего дружеские отношения, называли "предателем соли".

На знаменитой картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" изображен Иуда, опрокинувший солонку.

Вот простое объяснение живучести этой приметы. Раньше соль была чрезвычайно дорогим продуктом. Поэтому рассыпавший белые крупинки мог вызвать сильный гнев хозяина. Нарочно опрокинув солонку, человек выказывал крайнюю степень презрения!

Возможно, эту примету придумали специально для слуг и детей, которые не знали истинной ценности соли.

2. "Если черная кошка перебежит дорогу, то это к несчастью"

Одна из наиболее правдоподобных версий возникновения этой приметы такова. Еще 100 лет назад проезжие дороги никак не освещались, поэтому ночью сложно было заметить черное животное. Если такая кошка внезапно перебегала дорогу конному, то лошадь взбрыкивала и всадник мог упасть на землю.

Другая история возникновения этого суеверия связана с тем, что черная кошка издавна считалась одним из воплощений ведьмы. Кстати, славяне-язычники боялись белых котов!

3. "Разбитое зеркало - к 7 годам бед!"

В старину верили, что любое зеркало хранит в себе часть души своего владельца. Если его разбить, то человек будет беззащитен перед темными силами.

На самом деле, в древности зеркала были безумно дорогой вещицей, которую передавали по наследству. Приобрести такой предмет обихода могли только очень богатые люди!

4. "С ножа есть нельзя!"

Со времен язычества нож был воплощением магической силы. Поэтому его можно было использовать исключительно по назначению: для защиты или как орудие труда. Тот, кто нарушал это древнее правило, рисковал вызвать гнев богов. В том числе, мог порезать язык!

5. "Передавать нож острием – к ссоре!"

Практический смысл этой приметы заключается в том, что такое действие опасно: подающий нож может случайно совершить резкое движение, которое приведет к ранению.

В древности передача оружия острием вперед означало объявление войны.

Кстати, этот факт послужил возникновению еще одной предметы: если человеку дарят нож, то он должен заплатить за него символическую сумму. Этим одариваемый показывал, что не принимает вызов, а заключает сделку.

6. "Нельзя видеть невесту в день свадьбы!"

Эта примета возникла потому, потому что ранее были распространены браки по сговору. Естественно, родители переживали, что если невеста заранее увидит жениха, то может передумать.

7. "Чтобы не сглазить удачу, нужно постучать по дереву!"