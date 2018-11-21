Развенчиваем мифы: происхождение популярных суеверий

Суеверия имеют над многими людьми страшную власть. Даже самые несуеверные из нас стараются обходить стороной черных кошек и время от времени стучат по дереву, пишет fabiosa.ru.
Мы решили выяснить происхождение самых распространенных примет. Оказалось, что у каждой из них есть своя история!
Вот откуда на самом деле произошли 13 самых популярных суеверий.
1. "Рассыпанная соль – к ссоре!"
Соль издавна использовалась при магических обрядах. В Индии человека, вероломно разорвавшего дружеские отношения, называли "предателем соли".
На знаменитой картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" изображен Иуда, опрокинувший солонку.
Вот простое объяснение живучести этой приметы. Раньше соль была чрезвычайно дорогим продуктом. Поэтому рассыпавший белые крупинки мог вызвать сильный гнев хозяина. Нарочно опрокинув солонку, человек выказывал крайнюю степень презрения!
Возможно, эту примету придумали специально для слуг и детей, которые не знали истинной ценности соли.
2. "Если черная кошка перебежит дорогу, то это к несчастью"
Одна из наиболее правдоподобных версий возникновения этой приметы такова. Еще 100 лет назад проезжие дороги никак не освещались, поэтому ночью сложно было заметить черное животное. Если такая кошка внезапно перебегала дорогу конному, то лошадь взбрыкивала и всадник мог упасть на землю.
Другая история возникновения этого суеверия связана с тем, что черная кошка издавна считалась одним из воплощений ведьмы. Кстати, славяне-язычники боялись белых котов!
3. "Разбитое зеркало - к 7 годам бед!"
В старину верили, что любое зеркало хранит в себе часть души своего владельца. Если его разбить, то человек будет беззащитен перед темными силами.
На самом деле, в древности зеркала были безумно дорогой вещицей, которую передавали по наследству. Приобрести такой предмет обихода могли только очень богатые люди!
4. "С ножа есть нельзя!"
Со времен язычества нож был воплощением магической силы. Поэтому его можно было использовать исключительно по назначению: для защиты или как орудие труда. Тот, кто нарушал это древнее правило, рисковал вызвать гнев богов. В том числе, мог порезать язык!
5. "Передавать нож острием – к ссоре!"
Практический смысл этой приметы заключается в том, что такое действие опасно: подающий нож может случайно совершить резкое движение, которое приведет к ранению.
В древности передача оружия острием вперед означало объявление войны.
Кстати, этот факт послужил возникновению еще одной предметы: если человеку дарят нож, то он должен заплатить за него символическую сумму. Этим одариваемый показывал, что не принимает вызов, а заключает сделку.
6. "Нельзя видеть невесту в день свадьбы!"
Эта примета возникла потому, потому что ранее были распространены браки по сговору. Естественно, родители переживали, что если невеста заранее увидит жениха, то может передумать.
7. "Чтобы не сглазить удачу, нужно постучать по дереву!"
Этот обряд зародился еще в языческие времена. Предки-идолопоклонники верили, что в деревьях живут духи-хранители, поэтому любую беду можно отогнать, напрямую обратившись к ним. А в христианские времена можно было найти убежище от преследователей, всего лишь прикоснувшись рукой к деревянным воротам храма.
8. "Дарить часы - к разлуке!"
Это поверье пришло к нам из Китая. В этой стране подаренные часы издавна являются приглашением на похороны. В нашей же культуре такой подарок предвещает всего лишь расставание, поскольку отсчитывает срок дружбы.
9. "Сидеть на пороге - искушать судьбу!"
В старину порог дома служил незримой границей между безопасным внутренним и враждебным внешним мирами.
10. "Нельзя выносить мусор после захода солнца!"
Считалось, что если не успеть вынести мусор до заката, то дом окажется под властью злых сил. На самом деле, такой ритуал помогал предкам соблюдать чистоту.
11. "Число Зверя: 666"
В Библии это число принадлежит "Зверю", то есть Сатане. Почему же именно 666? Точно до сих пор неизвестно. Но некоторые лингвисты считают такую трактовку священного текста всего лишь ошибкой переводчиков. Кстати, в Азии число 666 символизирует удачу.
12. "Нельзя праздновать свое сорокалетие!"
В многих религиях число 40 считается сакральным, означая завершение какого-то события или даже смерть. Славяне считали, что в сорок лет в жизни каждого человека наступает переломный момент, когда самосознание должно полностью измениться. Иначе смерть не за горами! Понятно, что бурное празднование юбилея к переосмыслению жизни никак не относится.
13. Кошмарная пятница
Почему же все так боятся пятницу 13? Оказывается, именно в этот день, согласно верованиям христиан, умер Христос, Адам и Ева попробовали запретный плод, а Каин убил Авеля. Кроме того, по преданиям, в такую пятницу на шабаш слетаются двенадцать ведьм. А тринадцатый участник - сам Сатана!
Между прочим, до сих пор каждую пятницу 13 автомобильные потоки на дорогах снижаются на 29%!
Психологи заметили, что наиболее суеверными являются женщины в возрасте 17-29 лет. Более 23% процентов из них верят в существование мистических явлений. Но уже после 50 лет каждый 3-й мужчина и каждая 9-я женщина отказываются от суеверий.
Надеемся, что эта информация поможет вам перестать верить в давно изжившие себя приметы!