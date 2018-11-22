Черная пятница грядет! Советы, которые помогут вам отхватить лучшее

1. Спланируйте шопинг

Если вы отправитесь за покупками без четкого плана, то будете обречены на провал, так как многие другие женщины и даже целые семьи идут на шопинг с полным понимаем того, за чем они хотят устроить охоту. Например, семье нужен новый холодильник. Что же нужно вам? Вряд ли все, что будет стоить дешевле. Подумайте, может, вы давно хотели новый комплект белья? Или вам нужна зимняя куртка? А, может, самое время для соковыжималки?

2. Следите за кошельком

Это важное правило, так как в этот день на охоту выходят не только те, кто собирается что-то купить, но и те, кто планирует пойти легким путем и ограбить пару-тройку невнимательных шоперов. Если есть, возьмите с собой сумочку-бананку, которая будет всегда перед вами.

3. Не забывайте об онлайн-магазинах

Это же прекрасно! Подумайте сами, никакой очереди, зато большой выбор и множество вариантов скидок. Но обратите внимание, что в онлайн-сторах акции и скидки могут действовать именно в пятницу, а не на выходных, поэтому прошерстите их 23 ноября.

4. Не ходите на шопинг в одиночку

Конечно, это не страшно, если вы все же пошли на шопинг без компании, но, если же вы возьмете с собой хотя бы одного помощника, вам будет легче стоять в очередях и сражаться за желанные товары. Так, вы можете выбрать, кто и что хочет купить в двух магазинах, а потом занять места в очередях, один человек в одном магазине, другой - в другом.

5. Не позволяйте заманить вас в магазин

Это касается тех магазинов, которые вам не нужны. Их продавцы могут стоять у входа и предлагать "интересные" товары, но на деле они могут быть абсолютно не нужны вам, поэтому не стоит тратить драгоценное время и упускать то, за чем пришли.

6. Спланируйте бюджет

Это важный пункт, так как он позволит вам не потратить больше положенного. Просто заранее определите сумму, от которой не пострадает ваш семейный бюджет в день шопинга.

7. Не забывайте о своих дисконтах и накопительных картах

В этот день есть шанс наконец-то воспользоваться ими, особенно это касается накопительных карт, так как дисконты могут не действовать по причине больших скидок и без них.

И помните, что шопинг - это не сражение, поэтому не стоит забывать о манерах. Если же вы выбрали какой-то товар, то не откладывайте его, а покупайте сразу, так как через 10 минут его может уже и не быть.