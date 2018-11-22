Не было бы счастья, да несчастье помогло! Узнав о неверности мужа, девушка выгнала его и похудела на 60 килограммов!

Лишний вес – не приговор. Конечно, избавиться от набранных за много лет килограммов не удастся за один-два месяца, но при разумном и планомерном подходе уже за полгода-год можно заметить существенную разницу, причем без кардинальных мер, пишет fabiosa.
Похудение не только меняет внешний вид человека, но и поднимает его жизнь на качественно другой уровень.
Молодая девушка Женни Воробьева всю взрослую жизнь была, что называется, в теле, не худышка, но и не толстушка. Весила чуть больше 70 килограммов, носила 46 размер одежды.
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Собственный вес полностью устраивал Женни. Девушка вышла замуж, забеременела, родила малыша и через 1,5 года вновь забеременела. Жизнь вроде бы текла своим чередом, но тут Женни стала замечать, что она уже далеко не стройная девушка.
Тело как-то незаметно заплыло жиром, на ногах появился очень заметный целлюлит. Кроме того, настроение Женни было нестабильным из-за отношений с мужем. Он, хоть и говорил, что ему нравятся пышки, заметно охладел к жене. Стал реже появляться дома, грубил супруге и мог днями с ней не разговаривать.
Мама Женни заподозрила в зяте неладное. Взрослая женщина чувствовала, что он что-то скрывает. И оказалась права. Муж Женни долгое время изменял супруге.
Женни долго не думала и выгнала подлеца из дома. У нее словно открылись глаза, и она твердо решила отныне не запускать себя до такой степени.
Девушка взялась за себя и начала следить за питанием. Тщательно записывала все то, что съела за день. Получалось не всегда, Женни срывалась и обнаруживала себя у полупустого холодильника с набитым желудком, но все равно не отказывалась от своей цели.
⁉️Хочешь СРОЧНО Похудеть ⁉️ . 💜Новость от меня 💜 . Возьму 25 классных девчонок под своё крыло 💁🏾♀️ и помогу стать неотразимой ✨ тебя ждёт невероятное приключение к твоей мечте-идеальной фигуры🤤 Если ты готова встретиться со своей мечтой к июлю - поторопись🔥 СТАРТ 2 июня .... пиши... звони... 8.964.65.1.777.1 / Директ . Победительнице👗ФОТОССЕСИЯ📸 в НОВОМ Образе в Подарок 💁🏾♀️🌸🎁 . . #хочупохудеть #какпохудеть #изменитьсебя #какизмениться #лучшеефото #доипосле #минус60 #похудение #похудеть #похудениедоипосле #иркутск #москва #екатеринбург #братск #краснодар #сургут #ваяроссия #мисиссроссия #какпохудеть #взвешенныелюди #бузова #похудение #похудениедоипосле #доипосле #доипослепохудения #воробьева
Уже за 3 месяца Женни похудела на 15 килограммов! Увидев ошеломительный результат, она подключила спорт и начала посещать тренажерный зал 3 раза в неделю. Правильное питание и регулярные тренировки сделали свое дело: за год девушка сбросила 60 килограммов!
⁉️Хочешь СРОЧНО Похудеть ⁉️ . 💜Новость от меня 💜 . Возьму 25 классных девчонок под своё крыло 💁🏾♀️ и помогу стать неотразимой ✨ тебя ждёт невероятное приключение к твоей мечте-идеальной фигуры🤤 Если ты готова встретиться со своей мечтой к июлю - поторопись🔥 СТАРТ 2 июня .... пиши... звони... 8.964.65.1.777.1 / Директ . Победительнице👗ФОТОССЕСИЯ📸 в НОВОМ Образе в Подарок 💁🏾♀️🌸🎁 . . #хочупохудеть #какпохудеть #изменитьсебя #какизмениться #лучшеефото #доипосле #минус60 #похудение #похудеть #похудениедоипосле #иркутск #москва #екатеринбург #братск #краснодар #сургут #ваяроссия #мисиссроссия
Сейчас Женни не бросает тренировки, ведет здоровый образ жизни и мотивирует других становиться лучше. Девушка на своем примере поняла, что невозможное (а ведь именно таковой нам видится цель в начале пути) возможно. Смогла она, – сможет каждый!