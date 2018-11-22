Не было бы счастья, да несчастье помогло! Узнав о неверности мужа, девушка выгнала его и похудела на 60 килограммов!

Похудение не только меняет внешний вид человека, но и поднимает его жизнь на качественно другой уровень.

Молодая девушка Женни Воробьева всю взрослую жизнь была, что называется, в теле, не худышка, но и не толстушка. Весила чуть больше 70 килограммов, носила 46 размер одежды.

Собственный вес полностью устраивал Женни. Девушка вышла замуж, забеременела, родила малыша и через 1,5 года вновь забеременела. Жизнь вроде бы текла своим чередом, но тут Женни стала замечать, что она уже далеко не стройная девушка.

Тело как-то незаметно заплыло жиром, на ногах появился очень заметный целлюлит. Кроме того, настроение Женни было нестабильным из-за отношений с мужем. Он, хоть и говорил, что ему нравятся пышки, заметно охладел к жене. Стал реже появляться дома, грубил супруге и мог днями с ней не разговаривать.

Мама Женни заподозрила в зяте неладное. Взрослая женщина чувствовала, что он что-то скрывает. И оказалась права. Муж Женни долгое время изменял супруге.

Женни долго не думала и выгнала подлеца из дома. У нее словно открылись глаза, и она твердо решила отныне не запускать себя до такой степени.

Девушка взялась за себя и начала следить за питанием. Тщательно записывала все то, что съела за день. Получалось не всегда, Женни срывалась и обнаруживала себя у полупустого холодильника с набитым желудком, но все равно не отказывалась от своей цели.

Уже за 3 месяца Женни похудела на 15 килограммов! Увидев ошеломительный результат, она подключила спорт и начала посещать тренажерный зал 3 раза в неделю. Правильное питание и регулярные тренировки сделали свое дело: за год девушка сбросила 60 килограммов!