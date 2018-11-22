Токсичные люди: топ-3 самых завистливых знака Зодиака

Мы составили для вас этакий «гороскоп зависти», в котором расскажем, какие знаки зодиака чаще остальных испытывают это чувство.

3 самых завистливых знака зодиака

1. Скорпион

Для представителей этого знака приступы зависти — обычное явление. Зачастую причиной этих приступов оказывается неспособность доверять людям. Скорпионы не умеют скрывать свои чувства, поэтому окружающим сразу становится понятно, что они думают о ваших успехах на самом деле.

2. Дева

Эти люди крайне самокритичны и склонны завидовать всем, кто в чём-то их превзошёл. Девы болезненно воспринимают чужие достижения и будут изводить себя, пока не добьются большего в этой области. Представители данного знака никогда не признаются, что их успехи — результат собственной зависти.

3. Близнецы

Людям, родившимся под этим знаком, свойственны неискренность и поверхностность. Близнецы зачастую зацикливаются на том, что есть у других людей, вместо того, чтобы радоваться собственным достижениям. Представители данного знака могут возжелать лучшую машину или дом только потому, что они есть у кого-то из их знакомых или даже близких друзей. Удовлетворённость к близнецам приходит тогда, когда им удаётся кого-либо «обойти».