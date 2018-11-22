Разъяренная мать заставила дочь-подростка голой идти по улицам города в воспитательных целях

34-летняя Розали Контерас из Флориды, как нам кажется, пересекла черту. Желая наказать дочь-подростка за плохое поведение, по информации Tampa Bay Times, она заставила ее среди белого дня голой идти по улицам города, пока сама ехала рядом в авто, после чего еще и побила. Женщина была взята под стражу, но это не сделало происшедшее менее унизительным для девочки и не стало гарантией того, что мать вновь не решила бы «воспитывать» ее.

Когда была обнародована история Мэри Эллен Уилсон, общественность начала выступать против жестокого обращения с детьми. Но некоторые люди даже не отдают себе отчет в том, когда наказание граничит с унижением.

Немедленный выговор, не говоря уже о крике или шлепках, за совершенную в общественном месте шалость, по мнению взрослого, способен заставить ребенка задуматься о своем поведении. Но это вызывает у него не чувство вины и осознание ответственности, а стыд и ощущение собственной ничтожности.

В таком состоянии любой человек подсознательно стремится защититься. Вина же побуждает меняться, исправляться. По этой причине многие дети со временем начинают вести себя еще хуже, становятся дерзкими и даже сознательно провоцируют конфликты со взрослыми, чтобы еще раз дать отпор.

Ребенок уважает того, кто так же относится к нему самому. Стремясь опозорить его перед другими людьми, проявляя несдержанность или намеренно указывая на то, что он делает неправильно, взрослые воспитывают в нем неуверенность, занижая его самооценку. Страх оказаться в подобной ситуации с годами становится лишь сильнее и в итоге вымещается на близком окружении. И это – результат только словесного публичного наказания, что же говорить о той жестокости, которой подверглась 13-летняя дочь Розали Контерас?

Есть минимум 5 причин, по которым следует отказаться от критики, порицания, крика и других форм наказания на виду у других людей.

Это – тот же буллинг, завуалированный под воспитательный момент. Таким образом нельзя преподать необходимый урок – можно лишь вызвать всплеск агрессии или депрессию. Подобные наказания оставляют эмоциональные травмы разной тяжести и не способствуют развитию доверительных отношений. Это заставляет ребенка чувствовать себя не таким, как все остальные, и стимулирует появление комплексов. Наказание никогда не должно быть импульсивным.