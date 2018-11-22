Существует пять типов отцов. К какому принадлежит ваш муж?

Согласно исследованиям, девочки, которые имели хорошие отношения с отцами, быстрее переживают переходной возраст и практически не сталкиваются с психическими заболеваниями во взрослой жизни. Мальчики, в воспитании которых отцы принимали активное участие, намного реже имеют проблемы с законом.

Хороший отец может стать отличным примером, который поможет воспитать здоровую гендерную принадлежность, научит строить здоровые семейные отношения и достичь высот в карьере.

Отцы бывают разными: психологические типы отцов

Психолог Марина Елисеева выделила несколько психологических типов отцов и определила влияние каждого из них на личность ребенка.

1. «Деспот»

Это отец, который считает, что его мнение всегда является правильным. Угодить ему очень сложно. Даже если сын или дочь добьется успеха, он все равно найдет причину, чтобы его обесценить. Дети авторитарных отцов не умеют любить и ценить себя, боясь выглядеть эгоистично. Они никогда не следуют своим желаниям, трудясь на благо других.

2. «Эмоционально скупой»

Отцы, которые входят в эту категорию, не способны проявлять чувства к своим детям или оказывать физическую заботу. Особенно негативно они влияют на развитие девочек, которые из-за недостатка ласки и любви плохо разбираются в эмоциональной и сексуальной жизни.

3. «Матрас»

Такие отцы не способны принимать важные решения. Как правило, они не уверены в себе и имеют низкую самооценку. Девочка, воспитывавшаяся в такой семье, в будущем будет искать для себя бесхарактерного мужчину. Мальчик же будет в собственной семье поступать так же, как и его отец.

4. «Трудоголик»

Это отцы, которые всегда заняты своей работой, а не воспитанием. Они растят у ребенка чувство ненужности, ведь он ощущает недостаток любви и внимания. В результате во взрослой жизни он готов терпеть любые унижения, чтобы сохранить даже неудачные отношения.

5. «Я хотел мальчика!»

Это тип отцов, у которых рождается ребенок не того пола, какого хотелось бы. В результате они могут либо принять ситуацию, либо пытаться изменить ее. В последнем случае отец может начать воспитывать мальчика как девочку, а девочку – как мальчика. Это часто вызывает проблемы с гендерной и сексуальной идентификацией. Еще один сценарий – не воспринимать ребенка вообще, что тоже негативно скажется на психике.

Как стать хорошим отцом?

Предлагаем несколько рекомендаций, которые могут помочь стать хорошим отцом и дать ребенку правильное воспитание.

Не обязательно проводить с ребенком много времени. Главное, чтобы оно было проведено с пользой. Даже если вы не живете с ребенком и не имеете возможности часто видеться, не забывайте звонить или писать ему. Это позволит чувствовать заботу и внимание. Если вы не можете уделить ребенку достаточно времени, попытайтесь поддержать его финансово. Хороший материальный старт в жизни тоже поможет избежать многих проблем. Не будьте безучастны: проявляйте ласку и тепло ежедневно. Не забывайте, что ребенок нуждается во внимании и заботе с рождения.