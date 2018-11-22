Десять причин радоваться, что вам за 30, 40 или 50 лет

10 причин радоваться, что вам за 30, 40 или даже 50

1. Вы можете провести все выходные дома и получить при этом массу удовольствия. Отсутствие планов в пятницу вас также совершенно не беспокоит — вы понимаете, что в этот день не лишним будет отдохнуть от рабочей недели.

2. Вы самодостаточны и можете себе позволить вещи, на которые раньше приходилось долго откладывать деньги.

3. Вы научились находить общий язык с родителями. Возможно, ваши отношения с возрастом заметно улучшились. Вы осознали, что мама — это друг и человек, который знает вас лучше всех.

4. Вы научились ценить вкусную, но при этом полезную еду (а также готовить её).

5. Вы перестали гнаться за брендами. Теперь вы выбираете одежду исходя из качества, а не лейбла или мимолётного модного тренда.

6. Вы не засиживаетесь после полуночи, потому что на собственном опыте знаете, как плохо влияют на вашу кожу и самочувствие вечеринки и бессонные ночи.

7. Вы стали проще относиться к недостаткам других людей, занизив ожидания от окружающих.

8. Вы начали заботиться о своих ресурсах и не готовы взваливать на себя всё, как раньше.

9. Вы научились разбираться в людях и знаете, кто из вашего окружения необязательный, а кто — завистливый. Для вас больше не проблема разорвать отношения с «токсичными» людьми.

10. Вы не тратите время на социальные сети и гаджеты, предпочитая провести его с семьёй или друзьями.