Три простых рецепта тыквенного пирога на каждый день и к праздничному столу

К слову, разнообразные пироги с ней часто включаются в праздничное меню для Дня благодарения в США и Канаде, хотя и не имеют исторического значения и не являются данью традициям. К тому же, они просты в приготовлении, поэтому не обязательно ждать особенного повода, чтобы порадовать близких ароматными и оригинальными десертами к чаю или необычному горячему коктейлю.

1. Тыквенный пирог с лимонным сиропом

Этот рецепт подойдет всем, кто больше любит манники, а не классическую выпечку.

Ингредиенты:

натертая на мелкую терку тыква – 300 г;

манная крупа – 270 г;

кефир – 250 мл;

сахар – 300 г;

лимон – 1 шт.;

вода – 120 мл;

разрыхлитель для теста – 2 ч. л.

Приготовление

Тщательно смешайте тыкву, манную крупу, воду, 100 г сахара и мелко натертую цедру лимона. Полученную массу выложите в смазанную маслом форму и запекайте в разогретой до 180о духовке около 30-40 минут.

Из оставшегося лимона выдавите сок, добавьте воду, 200 г сахара и приготовьте сироп – им следует залить пирог после извлечения из духовки.

2. Шоколадно-тыквенный пирог

Нежный вкус этого воздушного пирога порадует даже искушенного гурмана.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 420 г;

стружка из темного шоколада – 170 г;

порошок какао – 2 ч. л.;

сахар – ½ ч. л.;

соль – ¼ ч. л.;

корица – 1 ч. л.

Приготовление

Приготовьте несладкое пюре из отваренной или запеченной тыквы.

Расплавьте шоколад, тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Выложите ее в форму и хорошенько охладите.

3. Тыквенный тoрт с хрустящей корочкой

Это блюдо станет украшением даже торжественного стола.

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

мука – 1 ст.;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 3 ст. л.;

ледяная вода – 8 ст. л.;

молоко / сливки – 1-3 ст. л.;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

соль – 1 щепотка.

Приготовление

Запеките в духовке или протомите в небольшом количестве воды на плите нарезанную кусочками тыкву до мягкости.

Смешайте муку и нарезанное небольшими кусочками или натертое масло до однородной крошки. Постепенно добавляя ледяную воду, замесите тесто, выложите его в подготовленную форму, формируя высокие бортики, и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Пюрируйте тыкву, добавьте в массу крахмал, сахар, молоко или сливки.

Вылейте начинку на тесто, запекайте пирог 60 минут при температуре 180о. Остудите при комнатной температуре, уберите в холодильник на 3-4 часа перед подачей.