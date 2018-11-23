Пт, 23.11.2018
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Три простых рецепта тыквенного пирога на каждый день и к праздничному столу

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Тыквенный пирог

ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

Для многих людей осень ассоциируется с тыквой – сочной, ароматной и полезной. Благодаря яркому насыщенному цвету блюда из нее с легкостью становятся украшением стола, в том числе и праздничного. К тому же, она универсальна – из нее можно готовить супы, гарниры и даже десерты. Именно сладкие блюда из тыквы мы и предлагаем вам попробовать, пишет fabiosa.

К слову, разнообразные пироги с ней часто включаются в праздничное меню для Дня благодарения в США и Канаде, хотя и не имеют исторического значения и не являются данью традициям. К тому же, они просты в приготовлении, поэтому не обязательно ждать особенного повода, чтобы порадовать близких ароматными и оригинальными десертами к чаю или необычному горячему коктейлю.

1. Тыквенный пирог с лимонным сиропом

Этот рецепт подойдет всем, кто больше любит манники, а не классическую выпечку.

Ингредиенты:

  • натертая на мелкую терку тыква – 300 г;
  • манная крупа – 270 г;
  • кефир – 250 мл;
  • сахар – 300 г;
  • лимон – 1 шт.;
  • вода – 120 мл;
  • разрыхлитель для теста – 2 ч. л.

Приготовление

Тщательно смешайте тыкву, манную крупу, воду, 100 г сахара и мелко натертую цедру лимона. Полученную массу выложите в смазанную маслом форму и запекайте в разогретой до 180о духовке около 30-40 минут.

Из оставшегося лимона выдавите сок, добавьте воду, 200 г сахара и приготовьте сироп – им следует залить пирог после извлечения из духовки.

2. Шоколадно-тыквенный пирог

Нежный вкус этого воздушного пирога порадует даже искушенного гурмана.

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 420 г;
  • стружка из темного шоколада – 170 г;
  • порошок какао – 2 ч. л.;
  • сахар – ½ ч. л.;
  • соль – ¼ ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.

Приготовление

Приготовьте несладкое пюре из отваренной или запеченной тыквы.

Расплавьте шоколад, тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Выложите ее в форму и хорошенько охладите.

3. Тыквенный тoрт с хрустящей корочкой

Это блюдо станет украшением даже торжественного стола.

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • мука – 1 ст.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ледяная вода – 8 ст. л.;
  • молоко / сливки – 1-3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
  • соль – 1 щепотка.

Приготовление

Запеките в духовке или протомите в небольшом количестве воды на плите нарезанную кусочками тыкву до мягкости.

Смешайте муку и нарезанное небольшими кусочками или натертое масло до однородной крошки. Постепенно добавляя ледяную воду, замесите тесто, выложите его в подготовленную форму, формируя высокие бортики, и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Пюрируйте тыкву, добавьте в массу крахмал, сахар, молоко или сливки.

Вылейте начинку на тесто, запекайте пирог 60 минут при температуре 180о. Остудите при комнатной температуре, уберите в холодильник на 3-4 часа перед подачей.

Из тыквы можно готовить самые разные блюда. Есть ли у вас любимое, обладающее особенным вкусом? 

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