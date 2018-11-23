Три простых рецепта тыквенного пирога на каждый день и к праздничному столу

Для многих людей осень ассоциируется с тыквой – сочной, ароматной и полезной. Благодаря яркому насыщенному цвету блюда из нее с легкостью становятся украшением стола, в том числе и праздничного. К тому же, она универсальна – из нее можно готовить супы, гарниры и даже десерты. Именно сладкие блюда из тыквы мы и предлагаем вам попробовать, пишет fabiosa.
К слову, разнообразные пироги с ней часто включаются в праздничное меню для Дня благодарения в США и Канаде, хотя и не имеют исторического значения и не являются данью традициям. К тому же, они просты в приготовлении, поэтому не обязательно ждать особенного повода, чтобы порадовать близких ароматными и оригинальными десертами к чаю или необычному горячему коктейлю.
1. Тыквенный пирог с лимонным сиропом
Этот рецепт подойдет всем, кто больше любит манники, а не классическую выпечку.
Ингредиенты:
- натертая на мелкую терку тыква – 300 г;
- манная крупа – 270 г;
- кефир – 250 мл;
- сахар – 300 г;
- лимон – 1 шт.;
- вода – 120 мл;
- разрыхлитель для теста – 2 ч. л.
Приготовление
Тщательно смешайте тыкву, манную крупу, воду, 100 г сахара и мелко натертую цедру лимона. Полученную массу выложите в смазанную маслом форму и запекайте в разогретой до 180о духовке около 30-40 минут.
Из оставшегося лимона выдавите сок, добавьте воду, 200 г сахара и приготовьте сироп – им следует залить пирог после извлечения из духовки.
2. Шоколадно-тыквенный пирог
Нежный вкус этого воздушного пирога порадует даже искушенного гурмана.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 420 г;
- стружка из темного шоколада – 170 г;
- порошок какао – 2 ч. л.;
- сахар – ½ ч. л.;
- соль – ¼ ч. л.;
- корица – 1 ч. л.
Приготовление
Приготовьте несладкое пюре из отваренной или запеченной тыквы.
Расплавьте шоколад, тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Выложите ее в форму и хорошенько охладите.
3. Тыквенный тoрт с хрустящей корочкой
Это блюдо станет украшением даже торжественного стола.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- мука – 1 ст.;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- ледяная вода – 8 ст. л.;
- молоко / сливки – 1-3 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- соль – 1 щепотка.
Приготовление
Запеките в духовке или протомите в небольшом количестве воды на плите нарезанную кусочками тыкву до мягкости.
Смешайте муку и нарезанное небольшими кусочками или натертое масло до однородной крошки. Постепенно добавляя ледяную воду, замесите тесто, выложите его в подготовленную форму, формируя высокие бортики, и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Пюрируйте тыкву, добавьте в массу крахмал, сахар, молоко или сливки.
Вылейте начинку на тесто, запекайте пирог 60 минут при температуре 180о. Остудите при комнатной температуре, уберите в холодильник на 3-4 часа перед подачей.
Из тыквы можно готовить самые разные блюда. Есть ли у вас любимое, обладающее особенным вкусом?