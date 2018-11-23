Пт, 23.11.2018
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  • В 44 года она выглядит на 20! Секрет молодости дизайнера из Тайваня!

В 44 года она выглядит на 20! Секрет молодости дизайнера из Тайваня!

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Taiwanist pärit 44-aastane Lure Hsu.

ФОТО: Instgram/@lurehsu

Многие девушки восхищаются умением азиаток даже в зрелом возрасте выглядеть невероятно молодо, а также стремятся разузнать их секреты красоты. Одни уверены, что жительницам стран Дальнего Востока следует благодарить хорошую генетику, другие считают, что их косметика и необычные бьюти-процедуры творят настоящие чудеса. Как бы то ни было, многим азиатским женщинам и правда удаётся выглядеть на 10, а то и 20 лет моложе своего реального возраста, пишет fabiosa.ru.

Дизайнеру одежды из Тайваня по имени Луре Шу — 44 года, однако она легко может сойти за старшеклассницу. Глядя на фото женщины, создаётся впечатление, будто она нашла секрет вечной молодости!

В интервью местной газете женщина решила рассказать о своих секретахнестареющей красоты. Луре считает, что всё дело в генетике, а также приёме витаминов и отказе от мяса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太夢幻🦋 @lurehsuofficial

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Тайка уделяет много внимания увлажнению кожи и перед тем, как выйти на улицу, всегда наносит на лицо солнцезащитный крем. Кроме того, Шу регулярно принимает витамин С и коллаген.

Походить на подростка Луре также помогает стройная фигура. Женщина старается держать себя в форме с помощью диеты, которая содержит много овощей и фруктов и исключает сахар и жирную пищу. Шу находит время и для спорта — тренажёрный зал она посещает 3 раза в неделю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💋 @lurehsuofficial

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Ещё один секрет красоты тайки — правильно подобранный гардероб. Образ юной девушки Луре помогают поддерживать молодёжная одежда и аксессуары.

Шу — далеко не первая жительница Азии, которая всколыхнула соцсети своей не по возрасту молодой внешностью. Так, в прошлом году фотограф из Сингапура Чуандо Тан стал настоящей звездой Instagram, ведь в 51 год ему удаётся выглядеть максимум на 25.

Что ж, секреты красоты Луре вполне доступны каждой из нас. Так может, стоит внести эти изменения и в свою жизнь?

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