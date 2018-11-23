Подросток-трансгендер потратил $19 000, чтобы походить на Ким Кардашьян

Подросток Тайлер Келли из Мидлсбро, Великобритания, в погоне за своей мечтой решился на крайние меры. Два года назад он объявил о своей трансгендерности и сменил имя на Кайру. Своё преображение юноша начал с примерки образа светской дивы Ким Кардашьян, которая была для него эталоном красоты.

Тайлер начал свой гендерный переход во время летних каникул, поэтому, вернувшись в первый учебный день в школу, одноклассники его просто не узнали.

Я чувствовал себя странно, словно не в своём теле. Когда я смотрел в зеркало, мне казалось, что в отражении я вижу абсолютно незнакомого человека,

— объяснил подросток своё решение сменить пол.

По словам Келли, он очень нервничал, когда впервые появился в школе в новом образе. Однако сверстники поддержали его и отнеслись к трансформации с пониманием.

Я начал представлять себя в платьях и юбках с тех пор, как мне исполнилось восемь. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я вижу себя.

За последние годы девушка-трансгендер сильно изменилась. Кайра потратилаболее $19 000 на увеличение губ, наращивание волос и одежду в стиле Ким Кардашьян. Деньги на пластические операции, бьюти-процедуры и наряды Келли зарабатывает рекламой в Instagram.

Родители подростка, глубоко верующие люди, поначалу были шокированы решением своего сына и беспокоились о том, что о нём будут говорить окружающие. Однако со временем смирились и поддержали Тайлера.

Ким Кардашьян всегда была для Кайры примером. Она очень хорошо делает макияж, иногда я даже прошу её накрасить меня. Я рада, что сейчас Кайра наконец счастлива, и поддержу любое её решение,

— рассказала Анджела, мама подростка.

В ближайшие годы Кайра планирует завершить свою трансформацию и сделать операцию по смене пола.

Я потратила на своё преображение нескромную сумму денег, но это того стоит. Сейчас я чувствую себя той, кем всегда хотела быть,

— поделилась девушка.

Кайре очень повезло, что друзья и семья восприняли её новый образ с пониманием, тогда как множество других подростков-трансгендеров сталкиваются с травлей, насмешками и издевательством со стороны окружающих.