Изящная обувь для широкой ножки: подбираем, применяем, носим!

Как соединить изящество и комфорт в одной паре обуви

Процесс осложняется, если нога нестандартная. Например, для женщин с широкими ступнями. Ведь хочется соединить комфорт в носке и изящество во внешнем виде. И это возможно, как показывает практика. Предлагаем несколько советов и нюансов по подбору обуви для женщин с полными ногами.

1. Примеряйте обувь во второй половине дня, когда нога уже немного отекла, набрякла. Тогда вам не придется мучиться, когда туфли будут сдавливать ногу в носке.

2. Поскольку нет цели привлечь внимание к ногам, то надо отказаться от обуви очень ярких цветов, а также с декором, многочисленными ремешками и лентами вокруг щиколотки. Также исключить слишком открытые босоножки и туфли.

3. Отдать предпочтение обуви с закругленными или квадратными носами на небольшом устойчивом каблуке (5 - 6 см).

4. Сапоги надо выбирать с высокими голенищами. Хорошо, если на них есть продольный рисунок, а не поперечный, что зрительно удлиняет ногу.

5. При выборе обуви из текстиля и мягкой кожи помните, что эти материалы имеют свойство растягиваться со временем, а значит, могут потерять свою первоначальную форму.

6. По цветовой гамме беспроигрышный вариант - это модели темных или пастельных оттенков.

Помните, что основной момент в любой обуви - это удобство и комфорт в носке. И вдвойне это важно для женщин с широкими ступнями, так как обычно им приходится выдерживать значительные нагрузки.