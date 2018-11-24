Почему нужно обнимать детей как можно чаще. Психологи назвали минимальное число объятий в день!

Почему детей надо обнимать не менее 8-ми раз в день?

Исследование показало, что любому ребенку необходим постоянный тактильный контакт. Мозг детей, которых чаще обнимают родители, развивается в разы быстрее!

А вот ребенок, которого почти не обнимали в детстве, больше подвержен депрессивным состояниям и гормональным нарушениям в зрелом возрасте.

"Нам нужно четыре объятия в день для выживания. Нам нужно восемь объятий в день для поддержания здоровья. Нам нужно двенадцать объятий в день для личностного роста", - утверждала "мать семейной психотерапии" Вирджиния Сатир.

Итак, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровым, умным и благополучным человеком, то обнимайте его не менее 12-ти раз в день! А еще лучше - делайте это при любом подходящем случае.

Пройдет совсем немного времени, как вы начнете замечать заметные сдвиги в поведении и состоянии здоровья сына или дочери.