Каким подарком завоевать сердце Стрельца?

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря) находятся во власти всемогущего Огня. Этот будоражащий элемент не даёт непоседам Стрельцам сидеть на одном месте. Их с детства манит голубая даль. Самое большое количество путешественников родились под этим знаком Зодиака. Зная эту особенность, легко найти подарок, полезный для путешествий – рюкзак, лодку, котелок, бинокль, чемодан, глобус, наконец! А лучше сразу подарить своему Стрельцу путешествие в неоткрытые им страны. На модный курорт или в непроходимую тайгу. Даже прогулка на катере по родной реке не оставит его равнодушным. А открытый заново для него родной город больше всего потрясёт воображение неистового Стрельца. Он будет бурно восторгаться, пишет dvorec.ru.
Больше всего Стрельцы любят планировать. Они мечтатели, но не бесплодные. Любят действие, активность и еще… любят говорить! Говорить и говорить. Подарите им микрофон. Органайзер. Деловой дневник. Красочный календарь.
Стрельцы наделены обострённым чувством собственного достоинства и большой силой воли. Они откровенны и прямодушны, смелы и мужественны. После каждого падения вновь поднимаются и снова идут вперед. Они несокрушимые оптимисты. Правда, как никому другому, им подходит пословица «Язык мой – враг мой». Но молчать они не будут ни при каких обстоятельствах.
Женщины-Стрельцы – весьма независимые и самостоятельные натуры. Будь то светская львица или спортсменка-комсомолка. Они почти всегда увлекаются спортом. Движение – это жизнь! Кому, как не им, знать эту истину? А потому любой из спортивных товаров будет желанным для вашего именинника. Но женщина всегда остаётся женщиной, поэтому так же, как и все остальные представительницы прекрасной половины, любит украшения. Бирюза – камень бесстрашных – это один из камней-талисманов неотразимой Стрельчихи.
Стрельцы любознательны. Много и увлеченно читают. Что дарим? Конечно, книгу! Их у Стрельцов всегда целая библиотека. Они ценят надёжность и комфорт. Потому и отдают предпочтение всему тому, что этот комфорт обеспечивает. Подарите ему компьютер, новый мобильник, видеокамеру, ноутбук.
Стрельцы обладают незаурядным чувством юмора. Сами часто разыгрывают окружающих и всегда весело воспримут подарок с приколом, с намёком. Дружеский шарж или весёлый розыгрыш. Хвалебный гимн в их честь или номер приглашённого клоуна. Стрелец сам с удовольствием поучаствует во всём этом.
Стрелец – романтик, неугомонный и деятельный. Подарите ему интересный романтический фильм или сделанный своими руками альбом со старыми фотографиями. Он будет доволен.
Стрелец – идеалист, стремящийся объять необъятное. У него велик интерес ко всему экзотическому, новому, иностранному. Подарите ему африканскую маску или китайскую грамоту, и он будет хранить эти дары долго.
И еще немаловажный факт – любой подарок для Стрельца должен быть вручен очень торжественно, при большом скоплении людей. Основной подарок обязательно должен вручаться вместе с именным «адресом» (специальной папкой с поздравлением) и в сопровождении длинной речи. Стрелец будет тушеваться, бормотать что-то типа «Зачем, не нужно было»… Не покупайтесь и не прекращайте панегирик. Ему это оочееньь нравится, и он никогда этого не забудет!
Стрельцы любят природу и животных. Если решите подарить имениннику представителей флоры или фауны, сначала поинтересуйтесь, какая живность у него уже есть…
Стрельцы – самый независимый знак, они вечные борцы за справедливость. Не переносят никаких угнетений и притеснений. И приветствуют в своём окружении таких же открытых и свободных людей. Значит, подарки нужно дарить только от чистого сердца. В поиск подарка вкладывать душу. Впрочем, это нужно делать всегда, для представителя любого знака Зодиака.