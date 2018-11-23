Каким подарком завоевать сердце Стрельца?

Больше всего Стрельцы любят планировать. Они мечтатели, но не бесплодные. Любят действие, активность и еще… любят говорить! Говорить и говорить. Подарите им микрофон. Органайзер. Деловой дневник. Красочный календарь.

Стрельцы наделены обострённым чувством собственного достоинства и большой силой воли. Они откровенны и прямодушны, смелы и мужественны. После каждого падения вновь поднимаются и снова идут вперед. Они несокрушимые оптимисты. Правда, как никому другому, им подходит пословица «Язык мой – враг мой». Но молчать они не будут ни при каких обстоятельствах.

Женщины-Стрельцы – весьма независимые и самостоятельные натуры. Будь то светская львица или спортсменка-комсомолка. Они почти всегда увлекаются спортом. Движение – это жизнь! Кому, как не им, знать эту истину? А потому любой из спортивных товаров будет желанным для вашего именинника. Но женщина всегда остаётся женщиной, поэтому так же, как и все остальные представительницы прекрасной половины, любит украшения. Бирюза – камень бесстрашных – это один из камней-талисманов неотразимой Стрельчихи.

Стрельцы любознательны. Много и увлеченно читают. Что дарим? Конечно, книгу! Их у Стрельцов всегда целая библиотека. Они ценят надёжность и комфорт. Потому и отдают предпочтение всему тому, что этот комфорт обеспечивает. Подарите ему компьютер, новый мобильник, видеокамеру, ноутбук.

Стрельцы обладают незаурядным чувством юмора. Сами часто разыгрывают окружающих и всегда весело воспримут подарок с приколом, с намёком. Дружеский шарж или весёлый розыгрыш. Хвалебный гимн в их честь или номер приглашённого клоуна. Стрелец сам с удовольствием поучаствует во всём этом.

Стрелец – романтик, неугомонный и деятельный. Подарите ему интересный романтический фильм или сделанный своими руками альбом со старыми фотографиями. Он будет доволен.

Стрелец – идеалист, стремящийся объять необъятное. У него велик интерес ко всему экзотическому, новому, иностранному. Подарите ему африканскую маску или китайскую грамоту, и он будет хранить эти дары долго.

И еще немаловажный факт – любой подарок для Стрельца должен быть вручен очень торжественно, при большом скоплении людей. Основной подарок обязательно должен вручаться вместе с именным «адресом» (специальной папкой с поздравлением) и в сопровождении длинной речи. Стрелец будет тушеваться, бормотать что-то типа «Зачем, не нужно было»… Не покупайтесь и не прекращайте панегирик. Ему это оочееньь нравится, и он никогда этого не забудет!

Стрельцы любят природу и животных. Если решите подарить имениннику представителей флоры или фауны, сначала поинтересуйтесь, какая живность у него уже есть…