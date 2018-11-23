Красота или извращение? В моду снова вошли золотые «решетки» на зубы

Что такое грилзы

Гриллзы – это декоративные накладки на зубы, сделанные из металла, иногда со стразами или драгоценными камнями. Грилзы появились в 80-х годах прошлого века в США, и первыми их поклонниками стали рэп-исполнители. Но теперь жанр музыки не влияет на выбор звезд. Вернувшаяся мода сделала грилзы еще более экстравагантными и оригинальными. Более того, за такие украшения некоторые готовы платить миллионы. Так, рэпер Дрейк ради клипа In My Feelings примерил украшения на 14 000 долларов. Впрочем, чему удивляться: голливудские персоны всегда любили тратить кровные на бессмысленные вещи.

Ким Кардашьян

Реалити-звезда использовала золотые гриллзы для рекламы помад своего бьюти-бренда. Кажется, оттенок средств никого не интересовал, а вот зубы Ким всех привлекли – самые ушлые производители украшений тут же принялись создавать более дешевые копии, чтобы продать поклонникам семейства Кардашьян.

Мадонна

60-летняя Мадонна старается не отставать от моды. Певица надела на свои зубы коронки из золота, инкрустированные бриллиантами. Сомневаться не приходится: это очередной способ привлечь к себе внимание (особенно оценивая весь остальной прикид поп-королевы).

Джастин Бибер

От нынешней версии Джастина Бибера можно ожидать чего угодно: то он внезапно побреется налысо, то оформит обе челюсти розовым золотом с россыпью сапфиров. С таким оскалом его милашкой, каким он был в начале карьеры, уж точно не назовешь!

Бейонсе

Бейонсе периодически надевает грилзы, которые скорее подошли бы для Хеллоуина, чем для выхода в свет. Певица показывает фанатам блестящие клыки с драгоценными камнями.

Ольга Серябкина

Из российских знаменитостей грилзы решилась надеть только певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Serebro, выступающая сольно под псевдонимом Molly. Она украсила края резцов золотыми украшениями с бриллиантами и сфотографировалась в соблазнительных образах. Наверняка Ольга опять вдохновлялась Рианной, которая раньше носила накладки, практически не снимая каждый день.

Как правильно носить гриллзы

Сейчас, в отличие от 80-х, грилзы доступны не только звездам. Если ты тоже хочешь примерить подобное украшение, не забывай о правилах, чтобы не остаться без зубов. Лучше всего выбирай съемные конструкции – в отличие от постоянных (они крепятся с помощью болтов), они считаются более безопасными и не портят твой прикус.

Стоматологи рекомендуют обращать внимание на качество материалов, из которых изготовлены накладки. Не лишним будет перед установкой поинтересоваться сертификатами как на сами украшения, так и на сырье, из которого они изготовлены. Все это нужно, чтобы не возникло аллергии, травм губ и десен.