Как выбрать диету по знаку Зодиака

Овен

Представителей этого знака считают упорными и трудолюбивыми. Если Овен решил худеть, он выберет самую жесткую диету, будет страдать, но попытается добиться своего. При этом экспрессия Овнов играет с ними злую шутку. Они могут сорваться на фастфуд, расстроиться и вообще не следить за своим питанием. Так что этому знаку подойдет выверенная по часам диета с указанием всех блюд. В меню должно быть много мяса, приготовленного на пару, и круп — в особенности гречки. А вот чебуреки, чизбургеры, другую жирную пищу придется исключить.

Телец

Главное — правильно мотивировать упертых Тельцов. Можно «прописать» им такое меню: все мучное поменять на полезные фрукты — яблоки и цитрусовые. Если очень хочется, один-два раза в неделю позволь себе пирожное на завтрак. И желательно добавить к диете бег: легкий темп, 30 минут, 2—3 раза в неделю. Такие тренировки помогут обрести фигуру мечты после отказа от мучного.

Близнецы

Близнецы темпераментны, могут быстро увлекаться и быстро остывать. Отсюда и их диета. В первую очередь исключаем (или сокращаем) потребление «стимуляторов» – кофе, энергетиков, алкоголя. Они расшатывают нервную систему и в перспективе (как алкоголь) дают лишний вес. Во-вторых, переходим на дробное питание 5 раз в сутки. С утра — больше углеводной пищи, вечером — упор на белковую. Питаемся небольшими порциями (каждая условно должна умещаться на ладони).

Рак

Диета для Раков похожа на диету для Близнецов: все порции еды сокращаем вдвое. Вводим вместе с тремя полноценными приемами пищи два небольших перекуса (горсть орехов, яблоко, творог).

Лев

Диету Львов нужно составить из продуктов, которые укрепляют сердце: именно этот орган — слабое место благородного львиного знака. Поэтому в рацион лучше ввести больше зелени, овощей и рыбы. Можно дополнить меню рыбьим жиром для укрепления сосудов и сердца.

Дева

Худеть медленно, но верно — вот главный принцип правильной диеты для Дев. Обладателям этого знака нужно избегать экстремальных экспресс-диет со строгими ограничениями. Они измучают Дев, а эффект будет недолгим — велик риск очень скоро вернуться к обычному режиму питания и вновь набрать вес.

Вместо этого нужно менять свой рацион плавно, но с акцентом на долгосрочную перспективу. Добавь в меню полезную белковую пищу: куриную грудку, творог, красную рыбу. Сократи количество мучных блюд (если макароны — то только из твердых сортов пшеницы). Вместо сладостей — орехи и коктейли с протеином. Добавь в режим больше прогулок на свежем воздухе и 2—3 занятия фитнесом в неделю.

Весы