Три полезных лайфхака: как быстро и без лишних усилий отмыть вытяжку от жира

Подготовка к чистке вытяжки

Прежде чем заняться чисткой вытяжки, разберите конструкцию. И не забудьте вынуть вилку из розетки! Затем найдите инструкцию, в которой будет показана схема комплектующих элементов. Но в большинстве случаев детали одни и те же, так что снимаем фиксаторы и верхнюю крышку.

Также следует помнить, что трубу, соединяющую вытяжку с вентиляцией, тоже нужно почистить. Некоторые люди просто меняют ее раз в месяц, но этот трюк пройдет далеко не с каждым видом вытяжки. Затем нужно вынуть воздушный фильтр, он легко снимается. Сам каркас вытяжки снять не удастся, достаточно будет помыть его со всех сторон. Переходим к чистке.

Способ №1 - «Незатейливый»

Первым делом создаем раствор. Берем мыло или моющее средство, а затем добавляем к воде в пропорциях 1 к 4. Замачиванием комплектующие элементы на 30-40 минут. Затем обдаем детали кипятком и избавляемся от грязи с помощью губки. Даем деталям просохнуть и ставим все на место.

Способ №2 - «Ее что, нужно мыть?»

Этот способ полезен в случаях, когда вытяжку не чистили много лет. Но важно знать, что производители предупреждают, что таким способом можно воспользоваться только 1 или 2 раза, так как, если передержать раствор, то он может разъесть решетку. Приступим к способу: все, что вам нужно, - это 2-3 пакетика сухого порошка или половина стакана жидкого средства для прочистки труб. И подготовьте противень нужного размера и кипяток. Надеваем резиновые перчатки и открываем окно на проветривание. Затем кладем решетку на противень и заливаем его смесью, параллельно равномерно поливаем или посыпаем (если выбрали порошок) полученным средством фильтр. Держим 5-10 минут в образовавшейся пене, и несколько раз хорошенько промываем детали в воде.

Способ №3 - «Все в этом мире можно отмыть хозяйственным мылом»

Разогрейте в большой кастрюле 2,5 л воды. Затем натрите половину хозяйственного мыла на средней терке и растворите его в кастрюле. Снимите с огня, а потом окуните в раствор фильтр на 10-20 минут. Затем помойте решетку привычным способом. Этим же раствором можете протереть и каркас вытяжки, а, чтобы увеличить эффективность хозяйственного мыла, добавьте в раствор пару ложек соды.