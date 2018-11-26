Эффективнее ботокса: гимнастика для лица, которая предотвращает появление морщин

Гораздо эффективнее борется с морщинами фейсбилдинг, или лицевая гимнастика.

Что происходит, когда мы выполняем аэробику для лица?

Мышцы лица легко поддаются тренировкам. Регулярно выполняя упражнения, мы заставляем мышцы работать, за счет чего они немного увеличиваются в размере. Благодаря этому разглаживаются мелкие морщинки, и предотвращается появление новых.

Морщины могут появиться даже у молодой девушки, и связано это с активной мимикой. Не нужно расстраиваться! Регулярный массаж и гимнастика сделают свое дело, и кожа станет заметно более подтянутой.

Самые проблемные зоны для многих женщин – это лоб, область вокруг глаз и подбородок.

Рассказываем, что нужно делать, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи в этих зонах.

1. Зона вокруг глаз

Для повышения упругости кожи, а также устранения отеков вокруг глаз, рекомендуется выполнять следующее:

Закрыв глаза, положите ладони на лоб так, чтобы мизинцы располагались вдоль линии роста ресниц.

Не торопясь, вращайте глазами вправо-влево, вверх-вниз

Повторите 10-15 раз.

2. Устраняем морщинки между бровями и разглаживаем лоб

Залом на лбу может появиться в любом возрасте. В молодые годы он разглаживается сам по себе быстрее, после 35-40 лет на это нужно больше времени. Как мы можем помочь своему лицу?

Соедините указательный и средний пальцы, приложите их к бровям.

Словно разглаживая складку и нажимая достаточно сильно, тяните пальцы вверх и в сторону.

Досчитайте до 10 и расслабьте пальцы. Повторите упражнение 10 раз.

3. Избавляемся от второго подбородка

Лишняя складка под подбородком полнит лицо и добавляет лишних лет. Будем от нее избавляться!

Вытяните подбородок вперед, а язык заведите за верхние зубы.

Закройте рот. Соедините большие пальцы, вытяните нижнюю губу и прижмите пальцами подбородок.

Вы почувствуете напряжение в подбородке. Досчитайте до 10, расслабьтесь и повторите упражнение 10 раз.

4. Подтягиваем контур лица, улучшаем цвет, устраняем отеки

Пожалуй, самый универсальный вид массажа, который можно делать без ограничений. Особенных указаний нет. Главное, "размять" кожу головы усилить кровообращение.

Польза от такого массажа колоссальна!

Цвет лица становится однородным и более "свежим".

Спадает отечность.

Подтягивается контур лица, особенно это заметно в верхней трети.

Усиливается рост волос.

Не забываем о расслабляющем эффекте!