Пять эффективных способов избавиться от насекомых в вашем доме

1. Пауки

Смешайте 200 мл воды, 5-10 капель мятного масла (можно заменить маслом эвкалипта, лаванды или чайного дерева) и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Хорошенько встряхните и распылите по углам, где обычно прячутся пауки. Этот раствор не убьёт, но отпугнёт насекомых своим запахом.

2. Муравьи

Эти вредители ненавидят аромат корицы. Рассыпьте эту пряность в места, откуда, на ваш взгляд, муравьи проникают в дом. К коричному порошку можно также добавить эфирное масло корицы.

3. Клопы

Одно из наиболее эффективных средств в борьбе с клопами — масло чайного дерева. Разведите 18 капель капель масла в 0,5 л воды и распылите по всему дому — на ковры, мебель, кровати. Кроме того, клопы терпеть не могут запах спирта.

4. Тараканы

Мелко нарежьте репчатый лук и добавьте к нему 1 ст. л. соды. Полученную смесь рассыпьте по углам квартиры, обновляя ежедневно, пока насекомые не исчезнут.

5. Садовые вредители

Взбейте блендером 0,5 стакана лука и чеснока и 0,5 стакана острого перца до однородной массы, затем добавьте 0,5 л воды. Оставьте смесь на сутки, после чего процедите. Распылите раствор на садовые растения.