Как лечить растрескавшиеся пятки в домашних условиях

Приготовленная в домашних условиях мазь отличается высоким целебным действием. Поскольку в ней соединены компоненты, издавна применяемые для лечения кожных заболеваний. Так, чистотел и календула благодаря своим бактерицидным свойствам обладают противовоспалительным действием. Мазь на барсучьем жиру способна практически полностью остановить развитие инфекции и избавить вас от трещин и других травм на пятках.

2. Применение компрессов из растительных масел

В устранении трещин себя хорошо показали компрессы на основе растительных масел. Для этого подойдет, как обычное подсолнечное масло, так и другие масла, включая эфирные, например, мятное, эвкалиптовое. Очень эффективно в заживлении трещин на пятках кокосовое масло, но его не всегда можно легко приобрести, поэтому подойдут для этой цели любые растительные масла, в том числе оливковое и касторовое, и уже упоминавшееся подсолнечное, которые не менее эффективно решит проблему. Для повышения их целительных свойств при подготовке компресса применяют другие компоненты, например, ромашку и прополис.

Для приготовления смеси необходимо подогреть на водяной бане 50 мл растительного масла. Затем поместить туда прополис, предварительно раздробленный (10 гр.) и ромашку (5 гр. или 1 ст. .л.). В течение 20-30 мин проварить смесь на медленном огне и затем процедить. В качестве окончательного штриха осталось добавить в масло сок алоэ (1 ч.л.).

Перед нанесением компресса кожу следует подготовить. Для начала ее нужно очистить, а затем размягчить. Для этого можно использовать травяную ванночку. После процедур очищения и увлажнения в стопы тщательно втереть теплое масло. И только после этого накладывают уже сам компресс - марлю, смоченную в теплой смеси масла с травами. Затем ноги оборачивают целлофаном и надевают теплые носки. Эту процедуру желательно делать на ночь, чтобы добиться максимального эффекта.

Ромашка и прополис в этом рецепте выполняют роль противовоспалительных и болеутоляющих средств, и заметно ускоряют процесс заживления.

3. Ванночки

Одним из прекрасных вариантов лечебных ванночек может служить рецепт с розмарином и крахмалом. Для приготовления ванночки понадобится крахмал и масло розмарина. Налейте 2 литра подогретой воды в небольшой тазик, бросьте туда крахмал (2 ст. .л.) и масло (5 капель). Длительность такой процедуры - 20-30мин. По мере остывания подливайте в таз горячей воды.

Почему перед нанесением компресса желательно делать ванночки? Все дело в том, что вещества, которые имеются в ее составе, сами по себе очень благотворно влияют на процесс заживления заскорузнувших и растрескавшихся стоп. Крахмал не только отлично питает и смягчает огрубевшую кожу, но и убыстряет процесс заживления трещин на стопах. Розмарин эффективен в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, что в свою очередь также способствует быстрому избавлению от травм и трещин.

Наличие на пятках глубоких плохо заживающих ран требует особого подхода. В ванночку помимо крахмала и розмарина следует добавить отвар лечебного растения, либо полностью заменить им воду. Готовится лечебный отвар следующим образом. Берут в равных частях календулу, зверобой и цветки ромашки (по 10 грамм на 2 литра воды) запаривают на водяной бане в течение 15 мин. Затем доводят до комнатной температуры.