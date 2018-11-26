Узнайте, какое ваше счастливое число согласно месяцу рождения

Записывайте счастливые цифры

Хотим предложить вам интересную подборку, из которой узнаете ваши счастливые числа, исходя из месяца рождения. Записывайте! Заодно поймете, как видят вас окружающие.

Январь

Числа - 8, 12, 20, 23

Вы стремитесь к новым знаниям, освоению новых направлений. Если ситуация потребует вашего вмешательства, то вы всегда можете взять на себя ответственность. При этом вы само спокойствие и терпение.

Февраль

Числа - 7, 11, 30, 33

Уникальные идеи просто фонтанируют из вас, но окружающие не всегда понимают их и не торопятся воплощать. Это порой расстраивает. Но вы вновь и вновь терпеливо, с любовью объясняете их.

Март

Числа - 3, 6, 17, 21

Вы часто уходите в себя для наслаждения, так как у вас богатый внутренний мир. Для вдохновения же вы подпитываетесь творчеством и природой.

Апрель

Числа - 9, 16, 21, 35

Окружающие признают в вас прирожденного лидера, хотят стать вашим другом и готовы идти за вами. Неудивительно, ведь вы позитивный человек, щедрый и энергичный.

Май

Числа - 9, 14, 18, 40

Как честный и отзывчивый человек, вы готовы дарить всему миру любовь и веру в лучшее, а также хорошее настроение близким и друзьям.

Июнь

Числа - 1, 8, 19, 22

Внешне вы можете казаться спокойным и размеренным, а внутри будет бушувать креатив и кипеть страсть. С вами всегда интересно!

Июль

Числа - 5, 11, 17

Собранность и работоспособность - ваши главные козыри. Вы сможете разрешить любую сложную ситуацию и даже извлечь из нее пользу.

Август

Числа - 2, 10, 18, 27

Вы щедры, великодушны, трудолюбивы и удачливы. Легко стправляетесь с трудностями и достигаете своих целей.

Сентябрь

Числа - 4, 16, 17, 30

Вам хорошо с друзьями, но и наедине с собой не скучно. Доброта и преданность тем, кого вы любите, всегда вызывает восхищение.

Октябрь

Числа - 6, 7, 21, 31

Дети обожают вас, потому что это взаимно. Агрессия совсем вам не присуща, если вокруг тихо и спокойно. Однако обидчикам явно не поздоровится, вздумай они досадить вам чем-то.

Ноябрь

Числа - 2, 14, 17, 38

Вести с вами умный разговор - сплошное удовольствие, так как вы уникальная и остроумная личность. А еще - большой реалист, хотя не против и помечтать.

Декабрь

Числа - 5, 15, 23, 35

За внешним лоском скрывается добрая и сострадательная личность, хотя амбиции вам также не чужды.