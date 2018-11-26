Узнайте, какое ваше счастливое число согласно месяцу рождения

Живя в материальном мире, мы привыкли обращать внимание на цифры. Кто-то в трамвае ищет счастливый билетик, складывая цифры на нем. Кто-то интересуется нумерологией и считает число 13 не очень хорошим, а три 6 или три 9 вообще чем-то запредельным, пишет fabiosa.ru.
Записывайте счастливые цифры
Хотим предложить вам интересную подборку, из которой узнаете ваши счастливые числа, исходя из месяца рождения. Записывайте! Заодно поймете, как видят вас окружающие.
Январь
Числа - 8, 12, 20, 23
Вы стремитесь к новым знаниям, освоению новых направлений. Если ситуация потребует вашего вмешательства, то вы всегда можете взять на себя ответственность. При этом вы само спокойствие и терпение.
Февраль
Числа - 7, 11, 30, 33
Уникальные идеи просто фонтанируют из вас, но окружающие не всегда понимают их и не торопятся воплощать. Это порой расстраивает. Но вы вновь и вновь терпеливо, с любовью объясняете их.
Март
Числа - 3, 6, 17, 21
Вы часто уходите в себя для наслаждения, так как у вас богатый внутренний мир. Для вдохновения же вы подпитываетесь творчеством и природой.
Апрель
Числа - 9, 16, 21, 35
Окружающие признают в вас прирожденного лидера, хотят стать вашим другом и готовы идти за вами. Неудивительно, ведь вы позитивный человек, щедрый и энергичный.
Май
Числа - 9, 14, 18, 40
Как честный и отзывчивый человек, вы готовы дарить всему миру любовь и веру в лучшее, а также хорошее настроение близким и друзьям.
Июнь
Числа - 1, 8, 19, 22
Внешне вы можете казаться спокойным и размеренным, а внутри будет бушувать креатив и кипеть страсть. С вами всегда интересно!
Июль
Числа - 5, 11, 17
Собранность и работоспособность - ваши главные козыри. Вы сможете разрешить любую сложную ситуацию и даже извлечь из нее пользу.
Август
Числа - 2, 10, 18, 27
Вы щедры, великодушны, трудолюбивы и удачливы. Легко стправляетесь с трудностями и достигаете своих целей.
Сентябрь
Числа - 4, 16, 17, 30
Вам хорошо с друзьями, но и наедине с собой не скучно. Доброта и преданность тем, кого вы любите, всегда вызывает восхищение.
Октябрь
Числа - 6, 7, 21, 31
Дети обожают вас, потому что это взаимно. Агрессия совсем вам не присуща, если вокруг тихо и спокойно. Однако обидчикам явно не поздоровится, вздумай они досадить вам чем-то.
Ноябрь
Числа - 2, 14, 17, 38
Вести с вами умный разговор - сплошное удовольствие, так как вы уникальная и остроумная личность. А еще - большой реалист, хотя не против и помечтать.
Декабрь
Числа - 5, 15, 23, 35
За внешним лоском скрывается добрая и сострадательная личность, хотя амбиции вам также не чужды.
Надеемся, вы узнали себя и своих знакомых в этих кратких описаниях. Но самое главное - выпишите себе эти магические цифры, чтобы замечать их в нужный момент.