Как заснуть за 2 минуты: способ, который используют в армии США

Кому хотя бы раз доводилось испытать бессоницу, тот знает, какое это ужасное состояние, когда не выспался. Хорошо, если это случилось раз или два в связи с каким-то чрезвычайным событием. А если переходит в хроническую?! Без сна страдает весь организм: человек становится нервным, ему всё не в радость, снижается иммунитет, вес может прибавиться или, наоборот, снизиться. Словом, хорошего мало, пишет fabiosa.ru.
Способ, который действует на 96%
Всем известны советы о том, что перед сном надо проветрить комнату, а еще лучше - спать с приоткрытым окном в прохладе. Рекомендуют выпить стакан теплой воды с ложкой меда. Или можно считать баранов/слонов, пока не уснешь или не собьешься. И так далее, лишь бы вы смогли спать в течение 6-9 часов.
Если ничто не срабатывает, попробуйте способ, применяемый в армии США, чтобы военные всегда были бодрые и дееспособные. Описан в книге "Relax and Win: Championship Performance". Он очень простой, надо лишь пошагово его освоить.
1. Расслабление тела
Шаг за шагом надо расслабить все части тела:
- мышцы лица (лоб, челюсти, вокруг глаз) и шеи;
- руки (поочередно левую и правую) и грудную клетку;
- ноги (поочередно левую и правую).
2. "Очистить" голову от мыслей
Надо постараться освободить голову от любых мыслей, то есть ни о чем не думать. Хотя бы 10 секунд!
3. Представлять образы
Ваша задача - увидеть следующие картинки:
- вы лежите в каноэ на тихом озере, над вами только голубое небо;
- вы качаетесь в черном бархатном гамаке в черной комнате;
- вы повторяете "не думать, не думать, не думать" в течение 10 секунд.
Всё! Через 2 минуты вы должны заснуть. Во всяком случае, тестирование американских солдат в течение 6 недель показало замечательные результаты - только у 4% испытуемых метод не сработал.
Его популяризаторы считают, что нет никакой магической формулы, есть только внимание к своему телу - вот это и надо учитывать. Потому что крепкий полноценный сон, это такая же важная составляющая для нормального функционирования организма, как питание, дыхание.
Вы согласны с этим? Если вам известны другие действенные методы для погружения в крепкий здоровый сон, поделитесь со всеми, пожалуйста.