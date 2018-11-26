Как заснуть за 2 минуты: способ, который используют в армии США

Способ, который действует на 96%

Всем известны советы о том, что перед сном надо проветрить комнату, а еще лучше - спать с приоткрытым окном в прохладе. Рекомендуют выпить стакан теплой воды с ложкой меда. Или можно считать баранов/слонов, пока не уснешь или не собьешься. И так далее, лишь бы вы смогли спать в течение 6-9 часов.

Если ничто не срабатывает, попробуйте способ, применяемый в армии США, чтобы военные всегда были бодрые и дееспособные. Описан в книге "Relax and Win: Championship Performance". Он очень простой, надо лишь пошагово его освоить.

1. Расслабление тела

Шаг за шагом надо расслабить все части тела:

мышцы лица (лоб, челюсти, вокруг глаз) и шеи;

руки (поочередно левую и правую) и грудную клетку;

ноги (поочередно левую и правую).

2. "Очистить" голову от мыслей

Надо постараться освободить голову от любых мыслей, то есть ни о чем не думать. Хотя бы 10 секунд!

3. Представлять образы

Ваша задача - увидеть следующие картинки:

вы лежите в каноэ на тихом озере, над вами только голубое небо;

вы качаетесь в черном бархатном гамаке в черной комнате;

вы повторяете "не думать, не думать, не думать" в течение 10 секунд.

Всё! Через 2 минуты вы должны заснуть. Во всяком случае, тестирование американских солдат в течение 6 недель показало замечательные результаты - только у 4% испытуемых метод не сработал.

Его популяризаторы считают, что нет никакой магической формулы, есть только внимание к своему телу - вот это и надо учитывать. Потому что крепкий полноценный сон, это такая же важная составляющая для нормального функционирования организма, как питание, дыхание.