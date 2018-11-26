Внимание! Объявляется розыгрыш билетов на уникальное мероприятие, посвященное женской красоте «PROженское»!

В рамках проекта у гостей будет возможность послушать выступление на актуальные и интересные темы от 3 спикеров: визажиста Анны Лохтенко, ароматерапевта Анны Пышнограевой и стилиста Надежды Муттонен. Мероприятие ориентировано на женщин, которые хотят создать улучшенную версию себя.

8 декабря 2018 года в 15.00 состоится встреча-знакомство, где спикеры (визажист, стилист и ароматерапевт) расскажут о себе и о том, как они попали в свою профессию. Всё это в формате дружеской беседы с напитками и угощениями.

Каждая участница встречи получит в подарок три мастер-класса, которые сможет посетить уже в декабре-январе:

Аромадевичник от Анны Пышнограевой, на котором девушки пройдут экспресс-диагностику с помощью эфирных масел и получат в подарок к Новому году «денежные талисманы», ароматизированные маслом пачули!

Мастер-класс «Разбор косметички» от Анны Лохтенко, на который у девушек будет возможность принести свои косметички. Аня разберёт их и подскажет, как оптимизировать содержимое косметички, расскажет о текущих трендах и про новогодний макияж. Также поделится секретами про то, что нужно делать, чтобы выглядеть свежо и молодо, ну и, конечно, про брови - как отрастить и как подкрашивать.

И мастер-класс Надежды Муттонен, где гости узнают про современный базовый гардероб, про то, как подобрать вещи, чтобы они работали в капсуле и сочетались между собой, и как выбрать одежду "вне времени", то есть то, что не выходит из моды.

За анонсом мероприятия можно будет следить тут.