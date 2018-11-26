Эксклюзивное видео! Визажист пришел в ужас от эстонских женщин!

А что вы знаете о своей косметичке? Правильные ли косметические средства вы выбираете? На чем можно экономить, приобретая декоративную косметику, а на что ни в коем случае нельзя жалеть денег? Каков главный секрет потрясающего макияжа? Все это специально для вас разузнал репортер портала Krasotka.ee Ангелина Богуцкая, доверив визажисту из Таллинна собственную косметичку, разбор которой и был проведен в следующем видео.