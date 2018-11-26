Эксклюзивное видео! Визажист пришел в ужас от эстонских женщин!

А что вы знаете о своей косметичке? Правильные ли косметические средства вы выбираете? На чем можно экономить, приобретая декоративную косметику, а на что ни в коем случае нельзя жалеть денег? Каков главный секрет потрясающего макияжа? Все это специально для вас разузнал репортер портала Krasotka.ee Ангелина Богуцкая, доверив визажисту из Таллинна собственную косметичку, разбор которой и был проведен в следующем видео.
На прошлой неделе в гостях у портала Krasotka.ee побывал визажист, колорист, бровист Анна Лохтенко! Прямо в нашей студии Анна сделала разбор косметички репортера Ангелины Богуцкой, дала множество советов по уходу за кожей лица, раскрыла секреты удачного макияжа, а также рассказала о том, какие образы будут актуальны, если вы собираетесь на корпоративы, посвященные приближающимся рождественским праздникам.
Заниматься обзором женской косметички Анне пришлось не впервой. Визажист частенько проводит подобные мероприятия для девушек, которые предпочитают обращаться за советом к профессионалу в целях научиться делать правильный макияж, используя подходящую именно ей косметику.
Анну можно назвать эдакой феей, которая помогает эстонским женщинам выглядеть еще лучше, еще более ухоженными и красивыми! За что ей огромная благодарность!
Подробности и полезные советы смотри в видео!