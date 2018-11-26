Модная галерея! В Таллинне дебютировала ежегодная Европейская церемония награждения лучших компаний и персон в сфере красоты и здоровья

Среди эстонских мастеров, получивших звание "The Best" стал пластический хирург и профессионал в косметологии Левон Арутюнян, врач-косметолог Надежда Унт, основательница студии красоты Юлия Тее, мастер перманентного макияжа Ольга Кравченко, оперная певица Элина Нечаева, а также дизайнер одежды Анастасия Балак.

Анастасия Балак эстонский модельер-дизайнер с итальянским дипломом, закончившая академею искусств и моды во Флоренции. Создатель бренда «AB Fashion Design», хозяйка магазина тканей и фурнитуры «Avantgard» в Таллинне, где так-же находится ее авторское ателье.

На мероприятии дизайнер продемонстрировала капсульную коллекцию, состоящую из классических костюмов в клетку и вечерних нарядов, к предстоящим праздникам.

Образы дополнили украшения ручной работы в технике люневильской вышивки мастера Елены Тартынских .

Своё мастерство по причёскам продемонстрировал стилист-парикмахер Илья Комаров (Kovalenko Ilusalong), а за макияж моделей отвечала команда визажистов Make-up Band под руководством Алисы Гуревич.